Нефть. События предстоящей недели

∙ По состоянию на воскресенье, более четверти добычи нефти и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе были приостановлены. Потери добычи из-за урагана «Рафаэль» составили порядка 2 млн баррелей нефти и 1,12 млрд кубических футов природного газа. Однако Chevron и Shell уже начали возвращать своих рабочих на морские установки.