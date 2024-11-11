Нефть. События предстоящей недели

Индекс доллара DXY возобновляет рост — негативно для цен сырьевых товаров. Угроза перебоев с поставками из-за непогоды в Мексиканском заливе также сходит на нет.
Позитивом служит очередной пакет мер по стимулированию экономики Китая. Однако, некоторые эксперты, опрошенные СМИ, оценивают его как разочаровывающий.
Основные события недели, которые могут оказать влияние на движение котировок:
12/11, вторник — ежемесячный отчет ОПЕК.
13/11, среда — краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA, публикация индексов потребительских цен США.
14/11, четверг — ежемесячный отчет МЭА, недельные данные по запасам нефти в США.
Новостной фон
∙ Конфликт на Ближнем Востоке пока не утихает.
∙ Минэнерго США в пятницу объявило о покупке последней партии нефти для стратегического резерва — 2,4 млн баррелей с поставкой в апреле-мае. Бюджет текущей администрации на данные цели уже исчерпан. Дальнейшее выделение средств на пополнение стратегического резерва необходимо согласовывать с конгрессом уже, вероятно, новому президенту.
∙ Издание Wall Street Journal сообщает о том, что российские чиновники планируют слияние Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа. Источники, опрошенные Bloomberg и Reuters, опровергают данную информацию. По версии Bloomberg, «статья может быть направлена на создание конкурентных рыночных преимуществ в интересах отдельных участников рынка».
∙ По состоянию на воскресенье, более четверти добычи нефти и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе были приостановлены. Потери добычи из-за урагана «Рафаэль» составили порядка 2 млн баррелей нефти и 1,12 млрд кубических футов природного газа. Однако Chevron и Shell уже начали возвращать своих рабочих на морские установки.
∙ Мировые цены на нефть выросли бы до небес, если бы Индия не покупала подсанкционную российскую нефть — об этом заявил министр нефти Индии.
∙ Потребительская инфляция в Китае остается слабой — страна борется с дефляцией.
Природный газ вышел из сужающегося треугольника наверх. Теперь котировки вновь могут попробовать преодолеть долгосрочное нисходящее сопротивление на $2,866 за MMBtu.
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