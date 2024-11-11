Мишустин сообщил о порядке применения инвестиционного налогового вычета

«Принято решение о запуске и порядке применения федерального инвестиционного вычета, который начнет действовать с 1 января будущего года», — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. По его словам, «у предприятий, которые вкладывают средства в собственное развитие, появится возможность вернуть 3% от таких расходов, для чего на эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль».