Мишустин сообщил о порядке применения инвестиционного налогового вычета

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральный инвестиционный налоговый вычет будут получать обрабатывающие и добывающие предприятия, предприятия общественного питания и туристический бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Принято решение о запуске и порядке применения федерального инвестиционного вычета, который начнет действовать с 1 января будущего года», — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. По его словам, «у предприятий, которые вкладывают средства в собственное развитие, появится возможность вернуть 3% от таких расходов, для чего на эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль».
«Льгота станет доступной для организаций, которые работают в определенных сферах, включая обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, научные исследования и разработки, а также для тех, кто обеспечивает потребителей электричеством, газом, оказывает услуги общественного питания и гостиничного бизнеса», — перечислил глава кабинета министров.
Мишустин рассчитывает, что «эта мера позволит предпринимателям снизить затраты на приобретение и модернизацию основных средств, повысит эффективность от реализации проектов, усилит позиции отечественных компаний на внутреннем и на внешнем рынках».
Премьер-министр напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что важно стимулировать деловую активность для повышения темпов и качества экономического роста и для увеличения занятости и доходов граждан. Председатель правительства напомнил, что для формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности правительство реализует ряд мер, среди них — соглашение о защите и поощрении капиталовложений, фабрика проектного финансирования и некоторые другие. Теперь набор таких инструментов расширен.
Путин поручал установить федеральный инвестиционный налоговый вычет по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедших летом.