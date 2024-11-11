Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала ноября

Однако к 13:17 котировки перешли к росту и превысили отметку в 73 доллара. К тому времени баррель Brent торговался на бирже в районе 73,02 доллара. Тем не менее, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии составило 1,15 процента. В свою очередь, стоимость фьючерсов на поставки американской марки сырья West Texas Intermediate (WTI) к тому моменту падала 1,36 процента и находилась на отметке в 69,42 за баррель.