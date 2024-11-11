Как безопасно совершать покупки в Интернете

Чтобы покупки в Интернете были безопасными и принесли удовольствие, а не проблемы важно быть внимательными. Особенно в период больших распродаж и акционного ажиотажа.
Часто продавцы используют манипулятивные механики, чтобы подтолкнуть покупателя к тратам, подчас ненужным.
Самые распространенные:
- Предложение с ограниченным сроком действия
- Принцип социального доказательства (многочисленные положительные отзывы в карточке товара)
- Подарок за покупку
- Приобретение комплекта товаров, например, два по цене одного
- Лимитированные предложения
- Привлечение лидеров мнений
- Создание искусственного дефицита товара
- Акция «Приведи друга»
Знание этих приемов уже поможет бороться с манипуляциями и подходить к покупкам осознанно.
А чтобы процесс покупок был безопасным, предлагаем систему 5 шагов.
Шаг 1. Проверить онлайн-магазин на подлинность
Обратите внимание на написание имени сайта, наличие SSL-сертификата (символ замочка) и протокола HTTPS.
С помощью сервиса Whois посмотрите, когда был зарегистрирован сайт. Не рекомендуем совершать покупки на недавно созданных ресурсах, так как фишинговые сайты живут относительно недолго.
Проверьте наличие политики конфиденциальности на сайте. Если ее нет — это повод усомниться в подлинности компании, так как этот документ обязаны размещать у себя на сайте все, кто собирает и обрабатывает персональные данные пользователей.
Совсем нелишним будет проверить, числится ли площадка в Реестре доверенных онлайн-площадок.
Шаг 2. Изучить карточку конкретного товара
Описание товара должно быть полным, а фото качественными.
Заниженная цена может указывать на подделку или некачественный товар. А вот наличие декларации или сертификата соответствия / свидетельства о госрегистрации даст основание товару доверять, как и наличие российского Знака качества.
Рейтинг продавца и отзывы покупателей тоже помогут сделать вывод о продавце и качестве его товаров. Но не стоит забывать, что плохой товар может иметь много положительных фейковых отзывов. Поэтому обращайте внимание на развернутые отзывы, сопровождающиеся видеообзором или хотя бы фотографиями.
Шаг 3. Проверить корзину
Если вы убедились в подлинности онлайн-магазина, то оплата товара пройдет в безопасном платежном шлюзе.
Убедитесь, что форма оплаты не предлагает вам совершить перевод по реквизитам частному лицу или на электронный кошелек.
Для покупок в онлайн-магазинах можно завести отдельную карту и поставить на нее лимит. Пополнять ее можно непосредственно перед покупкой.
Шаг 4. Проверить товар у курьера или в ПВЗ
Если вы заказали лекарства, воду, обувь, духи, некоторые виды одежды и другие типы товара, то дополнительно проверить товар поможет государственная маркировка «Честный знак». Небольшой квадратный код на упаковке хранит в себе информацию о сроке годности, составе, производителе и стране происхождения, а также документацию — различные сертификаты, патенты и другие подтверждения соответствия стандартам и регламентам. Код невозможно скопировать или подделать, а получить его могут только легальные компании.
Шаг 5. Возврат товар в случае необходимости
Не все товары и не всегда можно вернуть. Если вы при курьере достали из упаковки товар, который относится к категории невозвратных, осмотрели и сразу не вернули, то потом уже вернуть этот товар вы не имеете права. Нельзя вернуть и товар, который изготовлен специально для вас, например, кухонный гарнитур по специальному заказу.
Если товар, купленный в интернет-магазине, оказался ненадлежащего качества, потребитель имеет право его обменять, вернуть средства, получить соразмерное уменьшение покупной цены, получить устранение устранение недостатков товара или возмещение расходов на их исправление.
Роскачество запустило подробный гид, который поможет сделать онлайн-шоппинг максимально безопасным.