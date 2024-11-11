Как безопасно совершать покупки в Интернете

Не все товары и не всегда можно вернуть. Если вы при курьере достали из упаковки товар, который относится к категории невозвратных, осмотрели и сразу не вернули, то потом уже вернуть этот товар вы не имеете права. Нельзя вернуть и товар, который изготовлен специально для вас, например, кухонный гарнитур по специальному заказу.