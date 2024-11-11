Эксперты объяснили, что делать, если ипотечный платеж стал неподъемным

В целом это не такие уж большие цифры, но настораживает рост доли. Ведь в 2022—2023 годах объем просроченной задолженности почти не менялся, а ее доля снижалась вплоть до начала 2024 года. В текущем же году, по данным ЦИАН, доля просрочки на первичном рынке растет с начала года, на вторичном — с апреля.