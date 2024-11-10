Юрист объяснил, могут ли объявить банкротом за долги по коммуналке

Процедура банкротства, однако, является сложным и многоступенчатым процессом, и для подачи такого заявления требуется выполнение ряда условий, добавил он. Во-первых, общая сумма задолженности должна составлять не менее 500 тысяч рублей. Это правило распространяется не только на ТСЖ, но и на других кредиторов, поэтому если долг перед ТСЖ ниже этой суммы, то потребуется привлечение других кредиторов для совместного требования к должнику. Во-вторых, задолженность должна оставаться непогашенной как минимум три месяца с даты, установленной для её выплаты. Только при соблюдении этих условий арбитражный суд примет заявление и начнёт процедуру рассмотрения дела о банкротстве.