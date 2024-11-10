Юрист объяснил, могут ли объявить банкротом за долги по коммуналке

«Эта возможность предусмотрена действующим законодательством, в частности, Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Закон позволяет любому кредитору, включая ТСЖ, обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве физического лица», — разъяснил «Российской газете» управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.
Процедура банкротства, однако, является сложным и многоступенчатым процессом, и для подачи такого заявления требуется выполнение ряда условий, добавил он. Во-первых, общая сумма задолженности должна составлять не менее 500 тысяч рублей. Это правило распространяется не только на ТСЖ, но и на других кредиторов, поэтому если долг перед ТСЖ ниже этой суммы, то потребуется привлечение других кредиторов для совместного требования к должнику. Во-вторых, задолженность должна оставаться непогашенной как минимум три месяца с даты, установленной для её выплаты. Только при соблюдении этих условий арбитражный суд примет заявление и начнёт процедуру рассмотрения дела о банкротстве.
Процесс банкротства физического лица, инициированный ТСЖ, начинается с подачи соответствующего заявления в арбитражный суд. Суд, в свою очередь, принимает заявление, если долг соответствует установленным требованиям и есть доказательства невозможности его погашения. Если заявление принято, начинается процедура банкротства, которая может включать несколько этапов, включая реструктуризацию долгов, попытки заключить мировое соглашение и, в конечном счёте, реализацию имущества должника для покрытия задолженностей.
Для ТСЖ это является крайним, но законным методом воздействия на недобросовестных плательщиков, которые отказываются или не могут оплачивать свои долги по коммунальным платежам.
«Банкротство должника означает, что часть его имущества может быть изъята и продана с целью покрытия долгов перед кредиторами, включая ТСЖ. Стоит отметить, что в ходе банкротства физического лица суд назначает финансового управляющего, который будет распоряжаться имуществом должника и распределять поступившие средства между кредиторами. ТСЖ, как и другие кредиторы, вправе участвовать в процессе, выдвигать свои требования и контролировать выполнение судебных решений», — уточняет юрист.
Однако следует учитывать, что процесс банкротства может быть длительным и дорогостоящим. В ситуации, когда задолженность перед ТСЖ составляет менее 500 тысяч рублей, организация может изучить возможность объединения требований с другими кредиторами должника. Это позволит достичь необходимой суммы и, при достаточной юридической поддержке, повысит шансы на успех в судебном процессе.