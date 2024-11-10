Кому и сколько нужно платить налог за землю

Земельный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. То есть, налог на землю за 2024 год нужно уплатить до 1 декабря 2025 года. Органы ФНС не менее, чем за 30 дней до наступления срока должны направить владельцам земельных участков уведомления, где указана сумма к оплате.