Кому и сколько нужно платить налог за землю

По закону его величина не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости земельных участков для ИЖС.
При расчете земельного налога учитываются: кадастровая стоимость земельного участка, ставка земельного налога в конкретном регионе, размер доли в праве на земельный участок, коэффициент владения земельным участком.
Чтобы узнать точную сумму налога можно воспользоваться налоговым калькулятором на сайте Федеральной налоговой службы.
Земельный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. То есть, налог на землю за 2024 год нужно уплатить до 1 декабря 2025 года. Органы ФНС не менее, чем за 30 дней до наступления срока должны направить владельцам земельных участков уведомления, где указана сумма к оплате.
Ряд категорий граждан, например, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий и ВОВ, инвалиды I и II групп и другие, имеют право на федеральные льготы по земельному налогу. Они предполагают уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 6 соток земли.
Так, если вы владеете участком площадью 800 кв. м, то после применения льготы налог будет исчисляться с кадастровой стоимости 200 кв. м.