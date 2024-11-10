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Кому и сколько нужно платить налог за землю

Земельный налог утверждается органами власти муниципальных образований. Как правильно его расчитать и сколько платить — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

По закону его величина не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости земельных участков для ИЖС.

При расчете земельного налога учитываются: кадастровая стоимость земельного участка, ставка земельного налога в конкретном регионе, размер доли в праве на земельный участок, коэффициент владения земельным участком.

Чтобы узнать точную сумму налога можно воспользоваться налоговым калькулятором на сайте Федеральной налоговой службы.

Земельный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. То есть, налог на землю за 2024 год нужно уплатить до 1 декабря 2025 года. Органы ФНС не менее, чем за 30 дней до наступления срока должны направить владельцам земельных участков уведомления, где указана сумма к оплате.

Ряд категорий граждан, например, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий и ВОВ, инвалиды I и II групп и другие, имеют право на федеральные льготы по земельному налогу. Они предполагают уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 6 соток земли.

Так, если вы владеете участком площадью 800 кв. м, то после применения льготы налог будет исчисляться с кадастровой стоимости 200 кв. м.