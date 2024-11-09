Как зарегистрировать право собственности на частный дом. Инструкция

Затем необходимо дождаться решения местной администрации. Местные власти в течение 7 рабочих дней пришлют вам уведомление о соответствии дома требованиям законодательства и передадут документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Если администрация этого не сделает, вы можете самостоятельно подать документы на регистрацию дома в Росреестр.