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Как зарегистрировать право собственности на частный дом. Инструкция

Чтобы стать полноправным владельцем построенного дома, нужно официально оформить право собственности и внести сведения о нем в Единый государственный реестр недвижимости. Как это сделать быстро и правильно — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Алгоритм следующий:

Шаг первый: После завершения строительства пригласить кадастрового инженера, который произведет замеры и составит технический план дома.

Шаг второй: Направить в местную администрацию уведомление о завершении строительства, приложив к нему технический план. Это нужно сделать в течение месяца после завершения стройки.

Затем необходимо дождаться решения местной администрации. Местные власти в течение 7 рабочих дней пришлют вам уведомление о соответствии дома требованиям законодательства и передадут документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Если администрация этого не сделает, вы можете самостоятельно подать документы на регистрацию дома в Росреестр.

4. Дождаться внесения изменений в ЕГРН. Обычно занимает от 7 до 12 дней.