Как зарегистрировать право собственности на частный дом. Инструкция

Алгоритм следующий:
Шаг первый: После завершения строительства пригласить кадастрового инженера, который произведет замеры и составит технический план дома.
Шаг второй: Направить в местную администрацию уведомление о завершении строительства, приложив к нему технический план. Это нужно сделать в течение месяца после завершения стройки.
Затем необходимо дождаться решения местной администрации. Местные власти в течение 7 рабочих дней пришлют вам уведомление о соответствии дома требованиям законодательства и передадут документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Если администрация этого не сделает, вы можете самостоятельно подать документы на регистрацию дома в Росреестр.
4. Дождаться внесения изменений в ЕГРН. Обычно занимает от 7 до 12 дней.