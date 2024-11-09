Эксперты научили, как правильно вложить деньги

Как отметил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, правильная тактика сейчас — при жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, когда на рынке царствуют высокие ставки, — размещать большую часть активов в фонды денежного рынка (70−80%), на остаток (20−30%) периодически добирать либо активы с апсайдом (с потенциалом роста — ред.), те же акции, которые спешно продают другие участники рынка по привлекательным ценам, либо формировать консервативную часть из краткосрочных и среднесрочных облигаций (ОФЗ, корпоративные облигации). «Состав и структура портфеля могут незначительно меняться в зависимости от срока и риск-аппетита инвестора», — предупредил Дмитрий Целищев.