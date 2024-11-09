Эксперты научили, как правильно вложить деньги

Розничные инвесторы распродают акции, отдавая предпочтение облигациям и паям фондов (ПИФ), следует из статистики Мосбиржи.
По мнению опрошенных экспертов, сейчас для инвесторов с небольшим опытом желательно сформировать консервативный сбалансированный портфель, в котором будут и акции, которые сейчас заметно подешевели, и их покупка в перспективе может принести неплохую доходность. Они добавили, что стоимость облигаций снизилась сильнее.
Акции считаются самым рискованным фондовым инструментом — они потенциально могут принести десятки процентов дохода, но не исключены и такие же значительные потери. При покупке облигаций сейчас, подчеркивают экономисты, риск потерять вложения сокращается. Но и высокой доходности ждать не стоит.
По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал», доцента Финансового университета Сергея Суверова, в портфеле, большая часть инвестиций должна приходиться на депозиты. Это объясняется тем, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку до нового исторического максимума. Обновляют рекорды и ставки по вкладам. Также желательно, чтобы на золото и акции приходилось по 15−20%.
Сейчас цена многих акций снизилась, что делает их привлекательными для покупки. «А форвардная дивидендная доходность хоть и ниже, чем на депозите, но исторически выглядит высокой», — уточнил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
И на длинном горизонте инвестирования в несколько лет доходности акций всегда обгоняют депозиты и облигации. Поэтому, по его мнению, сейчас самое время присмотреться к этому инструменту. Но выбирать нужно с умом, делая поправку на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ (высокие ставки), то есть придавать больше значимости оценке долговой нагрузки компаний, предупредил эксперт.
Если у компании большой долг, то его сложно рефинансировать, а новые займы из-за высоких ставок привлечь тяжело. В итоге большая часть прибыли компании может уходить на выплаты по долгу вместо дивидендов. Такие акции высокорискованные. «Что касается доли акций в портфеле, то это дело индивидуальное и зависит от вашего риск-профиля. Но момент сейчас подходящий, чтобы наращивать долю акций в портфеле», — полагает Иван Ефанов.
Как отметил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, правильная тактика сейчас — при жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, когда на рынке царствуют высокие ставки, — размещать большую часть активов в фонды денежного рынка (70−80%), на остаток (20−30%) периодически добирать либо активы с апсайдом (с потенциалом роста — ред.), те же акции, которые спешно продают другие участники рынка по привлекательным ценам, либо формировать консервативную часть из краткосрочных и среднесрочных облигаций (ОФЗ, корпоративные облигации). «Состав и структура портфеля могут незначительно меняться в зависимости от срока и риск-аппетита инвестора», — предупредил Дмитрий Целищев.
«Российские инвесторы стали куда более аккуратными. Падение рынка и высокая ставка заставили выучить новые инструменты», — полагает экономист, эксперт по инвестициям, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. Так, по ее словам, в широкую массу вошли облигации с плавающим купоном — флоатеры, которые позволяют учитывать изменения ключевой ставки.
В нынешних условиях инвесторы оценивают, где могут получить большую доходность с меньшими рисками. Такими инструментами могут быть облигации и фонды денежного рынка, которые приносят доходность на уровне ключевой ставки. Именно этим объясняется приток денег в ПИФы и облигации, что подтверждает статистика Мосбиржи.
«Лучшая стратегия сейчас — быть аккуратным. Во-первых, в отношении пропорций активов в портфеле, отдавая большее предпочтение облигациям и фондам ликвидности. Во-вторых, тщательно выбирать эмитентов, так как при ставке выше 20% повышается вероятность дефолтов у наиболее закредитованных компаний», — предупредила экономист.
По мнению Ольги Гогаладзе, сейчас портфель можно вести следующим образом. Большую часть запланированных вложений — около 70% — отвести под облигации и ПИФы (фонды денежного рынка). В облигационную часть портфеля можно добавить облигации с фиксированным купоном и облигации с плавающим купоном. На длинные облигации (срок погашения от 5 лет и выше) лучше потратить не больше 10% от портфеля. Остальные 30% портфеля можно заполнить акциями наиболее надежных эмитентов.
«Оценивайте бизнес-ситуацию компании и ее долговую нагрузку. Сейчас инвестировать в акции не стоит на срок менее 2 лет. Чем срок ваших инвестиций короче, тем меньше должно быть рисков. Если срок до 1 года, то ваши инструменты — вклады, короткие облигации и фонды денежного рынка», — пояснила Ольга Гогаладзе.
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