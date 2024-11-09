Банковский вексель: что это, виды и применение

Кроме того, вексель является первой ценной бумагой в истории. Дело в том, что развитие торговли вызывало потребность как в безопасном переводе средств из одного места, так и в коммерческих кредитах.
Прототипы векселя, согласно историческим данным, появились во времена древнего Вавилона. Кроме того, среди прототипов стоит отметить синграфы и хирографы, возникшие в Древней Греции и позаимствованные Римской империей. Под синграфом понимали письменный документ, долговую расписку, изложенную в третьем лице в присутствии пяти свидетелей и составленную в двух экземплярах. Хирографы, в отличие от синграфов, составлялись от первого лица и без свидетелей. Эти документы являлись долговым обязательством.
Вексельное обращение в современном понимании начало формироваться только в Средние века. Так называемые «обменные письма» пользовались спросом во времена, когда валюты не были свободно конвертируемые, а торговцам надо было как-то платить за товар. Суть тогдашних векселей была в следующем: иностранцы давали наличные деньги, получали письмо, которое потом обменивали в своей стране на местную валюту.
На фоне увеличения объемов вексельных операций в Европе стали появляться соответствующие уставы. Вексельное законодательство формировалось в
Само слово «вексель» пришло от немецкого Wechsel, что в переводе означает обмен, переход. Сами ценные бумаги Россия также переняла благодаря развитию торговых отношений с германскими княжествами во времена Петра I.
16 мая 1729 года был принят первый в стране документ, регулирующий деятельность, связанную с векселями — Вексельный устав Российской Империи. При этом, следует отметить, что использование векселей в России и в Европе различалось. Так, европейцы применяли ценные бумаги для осуществления денежных переводов. В России же с помощью векселей оформляли займы. То есть, между законодательством и практикой возникло противоречие.
Спустя 100 лет, 25 июня 1832 года был принят новый Устав о векселях. Причиной его разработки послужило развитие коммерческого оборота и совершенствование финансового института. Новый закон делил векселя на простые и переводные, устанавливал обязательные реквизиты, а также определял порядок взыскания по ним.,\
Позднее практика показала, что Устав имеет значительные недостатки. В 1847 году 2-му отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии было поручено составить проект нового устава. Его неоднократно переделывали, обсуждали, публиковали. В итоге новый Устав о векселях был принят только 27 мая 1902 года.
Документ имел более четкую структуру, нормы по переводному и простому векселям были прописаны в разных отделах. Также было установлено, кто имеет право обязываться векселями, а кто нет.
С 1928 года векселя были запрещены на территории Советского Союза. В 1937 году ценные бумаги разрешили использовать только во внешнеторговых операциях.
Векселя были вновь легализованы в России в 1991 году.
Наше время
Сейчас под векселем понимается документарная бумага, с помощью которой оформляются различные кредитные обязательства: оплата товара или услуги, возврат полученного кредита, предоставление кредита, обеспечение ссуды и так далее.
В векселе в письменном виде закрепляется обещание одной стороны выплатить другой стороне определенную сумму денег либо по требованию последней, либо в указанную дату.
Вексель — ценная бумага, но, в отличии от акций и облигаций, его использование регулируется отдельным законодательством — Федеральным законом «О простом и переводном векселе», рассказал Михаил Апанасенко, начальник отдела риск-менеджмента «Цифра брокер».
«Они (вексели — прим. ред.) не являются эмиссионной ценной бумагой и не допускаются к организованным торгам на бирже. Для работы с векселями нужны специфические знания и опыт», — подчеркивает эксперт.
Эти бумаги считают одной из простых и удобных форм регулирования финансовых отношений как между компаниями, так и между физическими лицами.
«Для начинающих частных инвесторов мы бы не рекомендовали использование векселей, только если их не выдает организация уровня Сбербанка, — подчеркивает Михаил Апанасенко. — В целом же векселя не очень популярны у частных инвесторов. Популярность биржевых инструментов из-за их обращения на биржевом рынке, а также постоянно совершенствующегося законодательства несравнимо выше».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».