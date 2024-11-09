Банковский вексель: что это, виды и применение

16 мая 1729 года был принят первый в стране документ, регулирующий деятельность, связанную с векселями — Вексельный устав Российской Империи. При этом, следует отметить, что использование векселей в России и в Европе различалось. Так, европейцы применяли ценные бумаги для осуществления денежных переводов. В России же с помощью векселей оформляли займы. То есть, между законодательством и практикой возникло противоречие.