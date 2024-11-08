В Роскачестве рассказали, чем опасны частые запросы кредитной истории

По ее словам, если просто делается заявка на просмотр своей кредитной истории, то это никак не скажется на рейтинге. Однако если одновременно подается сразу несколько заявок на кредит в разных банках, ситуация меняется. «Получая заявку, банк передает запрос в Бюро кредитных историй, и если запросов будет много, банк может подумать, что у вас острая нужда в деньгах», — пояснила она.
Исключение составляют ипотека и рассрочки — так называемые POS-кредиты, говорит Вяльшина.
В остальных случаях, предупредила эксперт, персональный кредитный рейтинг действительно может снизиться, а это уже может повлиять на решение банка в выдаче кредита. Однако рейтинг восстановится, если позже долго не будет таких одновременных запросов.
Чтобы не допустить снижения рейтинга, Вяльшина рекомендует не подавать заявки на кредит наличными или кредитки сразу в десяток финансовых учреждений. Лучше сделать запрос в один-два банка и дождаться решения. Если вдруг будет отказ, можно узнать причину отказа, на основании чего уже скорректировать свои действия. «Так не испортится кредитный рейтинг, а идеальная кредитная история может понадобиться, например, для ипотечного кредита», — заключила она.
Эксперт напомнила, что кредитная история — это основной показатель, который влияет на решение финансовых организаций о том, выдадут они клиенту новый заем или нет. Она состоит из данных о заемщике, которые организации (среди них могут быть не только банки и микрофинансовые организации, но и кредитные кооперативы, операторы инвестиционных платформ, различные фонды и лизинговые компании) обязаны направлять хотя бы в одно бюро кредитных историй.
Чаще всего в плохой кредитной истории виноваты сами заемщики. Одна просрочка платежа, даже на пару дней, может сразу привести к ее ухудшению. А если заемщик, например, попав в трудную жизненную ситуацию, вовремя не оповестив банк, «забывает» про долг, то это значительно ухудшит его кредитную историю впоследствии.
Иногда кредитная история ухудшается из-за ошибки в бюро кредитных историй, но это редкие случаи, обычно связанные с техническими сбоями.