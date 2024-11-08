В Роскачестве рассказали, чем опасны частые запросы кредитной истории

По ее словам, если просто делается заявка на просмотр своей кредитной истории, то это никак не скажется на рейтинге. Однако если одновременно подается сразу несколько заявок на кредит в разных банках, ситуация меняется. «Получая заявку, банк передает запрос в Бюро кредитных историй, и если запросов будет много, банк может подумать, что у вас острая нужда в деньгах», — пояснила она.