Нефть. Новые стимулы Китая

Поддержку ценам оказывает недавнее решение ОПЕК+ — организация решила отложить увеличение добычи еще на месяц.
Давление продолжает оказывать относительно сильный доллар, который взлетел в среду на новостях о победе Дональда Трампа. Вчера индекс доллара DXY все-таки перешел к коррекции в преддверии очередного снижения ставки. ФРС снизила ставку по федеральным фондам до диапазона 4,5−4,75% — решение оказалось в рамках ожиданий рынка.
Позитивным фактором для нефти на этой неделе выступает и непогода в Мексиканском заливе. Более 22% добычи нефти в регионе остановлено из-за урагана «Рафаэль». Однако, согласно прогнозам, с пятницы ураган начнет удаляться от нефтяных месторождений США.
Китай сегодня объявил о принятии новых мер по перезапуску экономики — позитивно для рынка нефти.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ США продолжают балансировать на достигнутом уровне. Котировки готовятся к сильному импульсу либо вверх, либо вниз.
EIA вчера опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа:
∙ За неделю, закончившуюся 6 ноября, спотовая цена Henry Hub упала с $1,94 до $1,8 за MMBtu.
∙ Спотовые цены упали в большинстве основных ценовых точек страны.
∙ На международном рынке цены на природный газ также снижались. Сейчас они находятся на более низких уровнях, чем в аналогичный период прошлого года.
∙ Средний общий объем поставок природного газа снизился на 1,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 2,7%.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США снизились почти на 6%. Freeport LNG сообщила об отключениях на всех трех линиях из-за перебоев с подачей электроэнергии.
∙ Рабочие запасы природного газа на 6% выше среднего показателя за последние 5 лет и на 4% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
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