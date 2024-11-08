Нефть. Новые стимулы Китая

Позитивным фактором для нефти на этой неделе выступает и непогода в Мексиканском заливе. Более 22% добычи нефти в регионе остановлено из-за урагана «Рафаэль». Однако, согласно прогнозам, с пятницы ураган начнет удаляться от нефтяных месторождений США.