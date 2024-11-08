Мосбиржа исключит депозитарные расписки X5 Retail Group N.V. из индексов акций

Торги расписками нидерландской X5 Retail Group были приостановлены в апреле в связи с редомициляцией компании в Россию. Мосбиржа с 22 июля включила в первый уровень листинга акции «Корпоративный центр ИКС 5». В начале октября Мосбиржа сообщила, что торги акциями российской «ИКС 5» начнутся 9 января 2025 года. Компания управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».