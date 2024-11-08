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Мосбиржа исключит депозитарные расписки X5 Retail Group N.V. из индексов акций

С 25 ноября депозитарные расписки иностранного эмитента на акции X5 Retail Group N.V. будут исключены из индексов акций Мосбиржи (MOEX: MOEX). Как сообщила пресс-служба площадки, это происходит в связи с делистингом расписок X5 Group, который будет проведет 25 ноября.

Источник: AP 2024

«Коды индексов, в состав которых входят депозитарные расписки иностранного эмитента на акции X5 Retail Group N.V.: IMOEX, RTSI, IMOEXCNY, IMOEXW, IMOEX2, MOEXCN, RTScr, MOEXBMI, RUBMI, MRRT, MRSV, MESG», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Торги расписками нидерландской X5 Retail Group были приостановлены в апреле в связи с редомициляцией компании в Россию. Мосбиржа с 22 июля включила в первый уровень листинга акции «Корпоративный центр ИКС 5». В начале октября Мосбиржа сообщила, что торги акциями российской «ИКС 5» начнутся 9 января 2025 года. Компания управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

О деятельности X5 Group — в тексте «Ъ» «Кадровый голод утолят автоматом».