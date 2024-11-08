Индийский министр предупредил о нефти по $200 без сделок с Россией

Цены на нефть выросли бы до показателя $200 за баррель, если бы Индия не покупала сырье у России. Об этом заявил министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури.
По его словам, Индия «оказала услугу всему миру, купив российскую нефть». «Если бы мы этого не сделали, мировые цены на нефть взлетели бы до $200 за баррель», — сказал он.
Сингх Пури напомнил, что нефть из России никогда не находилась под санкциями. Также он обратил внимание, что «многие другие европейские и азиатские страны закупали у России гораздо больше сырой нефти, дизельного топлива, СПГ, редкоземельных минералов на миллиарды долларов».
Закупки нефти Индия продолжит у тех, кто предложит лучшие цены, добавил министр, сославшись на позицию премьер-министра Индии Нарендры Моди и на то, что в стране нужно обеспечить доступное топливо для миллионов граждан.
По состоянию на 14.30 нефть марки Brent торговалась на отметке $74.95. Речь идет о поставках с фьючерсами с поставкой в январе.
Последнее время поставки российской нефти в Индию бьют рекорды. В апреле 2024 года объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн барр. в сутки, писало The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler. Этот показатель также на 19% превышал данные по итогам марта 2024 года. В июне рост объема поставок продолжился — он обновил исторический максимум, достигнув 1,6 млн барр. в сутки. Показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд.
Выше $100 цена на нефть последний раз поднималась в мае 2022 года, к 17 мая она достигала отметки в $115. Следующий пик наблюдался в сентябре 2023 года, когда на торгах ее цена доходила до $95 за баррель. В 2024 году максимальные цены достигали $87 в апреле.
В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом.
При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.
После этого президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».