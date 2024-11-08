Индийский министр предупредил о нефти по $200 без сделок с Россией

Последнее время поставки российской нефти в Индию бьют рекорды. В апреле 2024 года объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн барр. в сутки, писало The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler. Этот показатель также на 19% превышал данные по итогам марта 2024 года. В июне рост объема поставок продолжился — он обновил исторический максимум, достигнув 1,6 млн барр. в сутки. Показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд.