Трамп вернулся: что теперь ждать инвесторам в России

Акции на площадках в США по итогам торгов 5 ноября подорожали, казначейские облигации подешевели, а курс доллара вырос максимальным темпом с марта 2020 года, когда начались пандемия и мировой кризис. Офшорный юань подешевел на 1%. Фондовые индексы США выросли на 1−1,4%, акции в Японии и Австралии также подорожали, а в это время стормость биткоина выросла почти на 8%, обновив рекорд. Нефть и золото дорожали на ожиданиях итогов голосования, но после объявления победы Трампа потеряли весь накопленный за сутки рост. Так инвесторы отреагировали на первые итоги голосования, которые были объявлены в то время, когда большая часть Европы спала. Перспективы Дональда Трампа улучшались стремительно и к полудню он объявил о своей победе.