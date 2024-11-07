Трамп вернулся: что теперь ждать инвесторам в России

Акции на площадках в США по итогам торгов 5 ноября подорожали, казначейские облигации подешевели, а курс доллара вырос максимальным темпом с марта 2020 года, когда начались пандемия и мировой кризис. Офшорный юань подешевел на 1%. Фондовые индексы США выросли на 1−1,4%, акции в Японии и Австралии также подорожали, а в это время стормость биткоина выросла почти на 8%, обновив рекорд. Нефть и золото дорожали на ожиданиях итогов голосования, но после объявления победы Трампа потеряли весь накопленный за сутки рост. Так инвесторы отреагировали на первые итоги голосования, которые были объявлены в то время, когда большая часть Европы спала. Перспективы Дональда Трампа улучшались стремительно и к полудню он объявил о своей победе.
Рубль-доллар
Дональда Трампа представляют как адепта сильного доллара, так что его победа может вызвать тенденцию ослабления всех мировых валют, в том числе рубля, полагает руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. По факту 6 ноября реакция валютного рынка пока достаточно спокойная: фьючерс на доллар растет менее чем на 1%, в паре евро-доллар американская валюта укрепилась на 1,5%.
К 15:00 мск евро в России на торгах 6 ноября после объявления победы Трампа потерял сразу 1,4 рубля своей стоимости и упал до 105,4 рубля. В это время доллар подорожал на 60 копеек до 98,4 рубля, а курс юаня не изменился — 13,65 рубля.
«Первоначальная реакция на волеизъявление в США закономерна — уход политической неопределенности резко усилил в моменте американскую нацвалюту, и по индикаторам срочного рынка мы наблюдаем рост доллара выше 98 рублей», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. К тому же, по его оценке, взлет индекса стоимости доллар DXY к 105 пунктам оказал давление на сырьевые котировки, что негативно для рубля.
Сейчас доллар «на коне», но уже в четверг состоится заседание ФРС, по итогам которого процентные ставки с почти 100%-ной вероятностью будут понижены на 25 б.п. Это развернет индекс американской валюты вниз, что, в свою очередь, снимет часть давления с других валют и сырьевых цен. «После этого рубль, вероятно, сможет компенсировать часть потерь, вернув доллар к 96−97 рублям. Но вряд ли ниже, учитывая ухудшение внешнеторгового счета и активизацию сезонного потребительского спроса на импорт. До конца года американская валюта может двигаться в пределах 95−99 рублей», — прогнозирует Александр Шепелев.
Индекс Мосбиржи
Для российского рынка Трамп олицетворяет позитив и более мягкую международную политику, считает Валентина Савенкова. Поэтому не случайно, что российский рынок ожидаемо выдал позитивную реакцию на это событие: индекс Мосбиржи с открытия дня прибавил около 3% до почти 2700 пунктов, и даже индикатор облигационных цен RGBI после затяжного падения, связанного с очередным подъемом российской ключевой ставки, прибавляет 0,6% практически впервые за последние 3 недели.
Но оживление на российском рынке вполне вероятно окажется временным явлением, по крайней мере на данном этапе, полагает она. Победа Трампа — краткосрочный эмоциональный позитив, который приведет к небольшому ралли на российском рынке, но вряд ли позволит индексу Мосбиржи в ближайшие недели или даже месяцы уйти выше 3000 пунктов, по которым проходит условная граница между рыночной неопределенностью и началом нового восходящего тренда. Потому что, те действия и последствия, которых российские инвесторы ждут от правления Трампа, вряд ли могут быть сделаны в течение нескольких недель, и уж тем более не успеют за этот срок оказать влияние на состояние российской экономики, пояснила экономист.
«Наш рынок сейчас завязан на уровень ключевой ставки значительно больше, чем на геополитику (хотя ставка в свою очередь во многом определяется геополитической ситуацией), и долгосрочный рост на нем возможен только в случае появления уверенных ожиданий, что Центробанк взял курс на смягчение денежно-кредитной политики (снижение ставки — ред.)», — отметила Валентина Савенкова.
По ее оценке, это вряд ли случится до конца года, а значит наиболее вероятный сценарий для индекса Мосбиржи — продолжить движение в боковике 2520−2830, а для индикатора гособлигаций RGBI — совершать попытки возврата выше уровня 100 пунктов с достигнутых исторических минимумов без формирования уверенной растущей тенденции.
«Несмотря на общую изолированность фондового рынка РФ, геополитика остается для него чувствительной темой. Это хорошо видно по сегодняшней реакции индекса Мосбиржи на известия из США», — рассказал Александр Шепелев. Другое дело, что рынок руководствуется ожиданиями и надеждами, тогда как геополитические улучшения совсем не гарантированы.
По его оценке, в основном динамику акций продолжат определять сырьевые цены, динамика валютных курсов, движение ключевой ставки, макроэкономическая ситуация, дивиденды. «К концу года не исключаем продвижения индекса Мосбиржи ближе к 2900 пунктам», — отметил Александр Шепелев.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев допускает небольшое укрепление доллара к рублю в самое ближайшее время после победы Трампа. «Если проводить параллель с аналогичной ситуацией в прошлом, то оптимизм от итогов выборов быстро поменялся на затянувшийся пессимизм и некоторую депрессию на долгие месяцы. В лучшем случае наш фондовый рынок ждет “боковик” с последующим снижением», — прогнозирует он.
Дмитрий Целищев также рекомендует особое внимание уделить формированию отношений новой администрации США с партнерами и конкурентами, например с Китаем. «Так, повторение экономического противостояния может сильно сказаться на российской экономике, сильно связанной в моменте с китайской», — предупредил Дмитрий Целищев.
Золото и биткоин
«Рост цена на золото, которое мы наблюдали в последнее время — это следствие американских выборов. Происходила аллокация в safe-haven (защитные) активы, соответственно, наблюдался рост спроса и на доллар, и на золото», — рассказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
Сейчас небольшая коррекция на рынке золота. «Действительно, правило “продавай на фактах” на рынке никуда не делось», — отметил он. Между тем, по его словам, пока не наблюдается смена долгосрочного тренда, а только определенное коррекционное движение вниз, которое при таком сильном росте цены в текущем году, может получиться достаточно глубоким.
Кроме этого, фактор Ближнего Востока по-прежнему будет поддерживать интерес к золоту. «На долгосрочную перспективу мы считаем, что бычий тренд сохранится, — отметил Николай Дудченко. — Мир фрагментируется, а значит правила игры пересматриваются, что должно предусматривать наличие какой-то страховки».
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов считает не случайным рекордный рост стоимости биткоина. Победа Трампа может оказать положительное влияние на криптовалюты, поскольку он симпатизирует их распространению. Также, по его мнению, не стоит забывать, что Трамп больше придерживается стимулирующей политики, что является благом для рисковых активов.
Нефть и акции
В отличие от золота акции и нефть — актив для любителей инвестировать в более доходные и рискованные активы. По словам Николая Дудченко, Трамп явно лоббирует интересы нефтегазовых компаний. В итоге добыча США может вырасти. «Но то, что может действительно повлиять на цену, так это внешняя политика новой администрации Белого Дома. Трамп неоднократно делал резкие выпады в сторону Ирана. Соответственно, его политика может быть более агрессивной в отношении Исламской республики, а значит это может поспособствовать росту цен на энергоносители», — прогнозирует Николай Дудченко.
По мнению Александра Шепелева, влияние президентства Трампа может оказаться двояким. С одной стороны, как и в его прошлый президентский срок, есть вероятность усиления торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, а это может ухудшить спрос на нефть в КНР. С другой стороны, Трамп может поддержать Израиль в усилении конфронтации последнего с Ираном, и это, напротив, будет фактором риска уже со стороны предложения, пояснил он.
В своей предвыборной кампании Трамп говорил, что не собирается поднимать налоги для компаний, в отличие от своего конкурента Камалы Харрис, напомнил Никита Степанов. Также ожидается стимулирование нефтегазовой отрасли США. Эти факторы, по его мнению, остаются плюсом для акций, которые могут закладываться в ожидания, минимум, до инаугурации.
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