Перечислены платежи, за которые квартирант и арендодатель могут засудить друг друга

По словам адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина, когда в договоре не прописан точный перечень, подлежащих оплате коммунальных услуг, то суды обычно придерживаются позиции, что арендатор не должен вносить плату за содержание и отчислять взносы на капремонт, так как, даже если бы недвижимость пустовала, ее владелец в любом случае был бы обязан вносить указанные суммы, чего нельзя сказать о плате за потребление ресурсов.