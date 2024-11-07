Эксперт перечислил особенности льготной ипотеки при строительстве дома

Сейчас льготный ипотечный кредит на строительство дома можно получить в рамках нескольких федеральных программ:
«Семейная ипотека» со ставкой до 6% годовых. По этой программе кредит на строительство индивидуального жилого дома могут получить семьи, которые воспитывают не менее двух несовершеннолетних детей либо одного несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 7 лет или ребёнка-инвалида. При этом при заключении договора строительного подряда обязательно использовать счёт эскроу для оплаты.
«ИТ-ипотека» по ставке до 6% годовых. Программа доступна для сотрудников ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры России, пользующихся налоговыми льготами. Cтроительcтво частного дома так же возможно только с использованием счетов эскроу, то есть по соответствующему договору строительного подряда или в рамках малоэтажного жилого комплекса.
«Дальневосточная и арктическая ипотека» по ставке до 2%. В программе могут участвовать молодые семьи, участники программы Дальневосточный и арктический гектар, медработники, учителя и другие категории. Построить дом на заёмные средства можно с привлечением подрядчика или своими силами.
«Сельская ипотека» по ставке до 3%. Дом на сельских территориях по этой программе можно построить с помощью подрядчика или своими силами с использованием домокомплектов.