Эксперт перечислил особенности льготной ипотеки при строительстве дома

«Семейная ипотека» со ставкой до 6% годовых. По этой программе кредит на строительство индивидуального жилого дома могут получить семьи, которые воспитывают не менее двух несовершеннолетних детей либо одного несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 7 лет или ребёнка-инвалида. При этом при заключении договора строительного подряда обязательно использовать счёт эскроу для оплаты.