Для желающих взять кредит предложили ввести тест на финансовую грамотность

По его словам, тестирование позволит гражданам получить базовые знания перед принятием финансовых обязательств и снизит риск попадания в долговую ловушку. «Указанная инициатива поможет достичь цели Банка России в части создания системы защиты граждан от финансовых рисков из-за недостаточных знаний и опыта использования финансовых инструментов. В этой связи прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным департаментам Банка России ее реализовать», — добавил Демин.