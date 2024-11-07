Для желающих взять кредит предложили ввести тест на финансовую грамотность

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Александр Демин направил обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором предлагает ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, впервые оформляющих кредит. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Одной из мер по ограничению количества импульсивно взятых кредитов может стать введение обязательного теста на финансовую грамотность для граждан, впервые оформляющих кредит, перед оформлением онлайн-договора и высокорискованных заемщиков. Тест должен включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства», — указал парламентарий в письме.
По его словам, тестирование позволит гражданам получить базовые знания перед принятием финансовых обязательств и снизит риск попадания в долговую ловушку. «Указанная инициатива поможет достичь цели Банка России в части создания системы защиты граждан от финансовых рисков из-за недостаточных знаний и опыта использования финансовых инструментов. В этой связи прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным департаментам Банка России ее реализовать», — добавил Демин.