Что поставлено на карту для мировых рынков при президентстве Трампа

По данным The Economic Times, курс доллара 5 ноября вырос к корзине ведущих валют примерно на 1,4%. Биткоин подскочил на 6000 долларов, до рекордного уровня в 75 371,69 доллара. Он превысил свой предыдущий максимум в 73 797,98 доллара, зафиксированный в марте этого года. Кроме того, резко подорожали акции Tesla, компании сторонника Трампа Илона Маска: на открытии торгов во Франкфурте они прибавили более 14%.
Валюты
По мнению инвесторов, политика Трампа приведет к разгону инфляции и активизации экономического роста. А значит, Федеральной резервной системе придется поддерживать высокие ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики, что, в свою очередь, будет благоприятным фактором для доллара.
Трамп также планирует повысить торговые пошлины, вынудив европейских союзников больше тратить на оборону, а это только усилит привлекательность доллара.
Биткоин
Позиция Трампа в отношении криптовалют резко контрастирует с позицией администрации Джо Байдена, которая провела масштабные «репрессии» в отношении криптофирм.
Во время предвыборной кампании Трамп намекнул, что может уволить Гэри Гэнслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США, который подал в суд на несколько криптофирм.
Трамп также заявил, что планирует назначить миллиардера Илона Маска, основателя Tesla и его ярого сторонника, ответственным за аудит государственных расходов. Маск уже давно является поклонником криптовалют, а его компания Tesla в 2021 году инвестировала в биткоин 1,5 млрд долларов.
Акции
Трамп в случае избрания президентом обещал ослабить регулирование и снизить налоги для крупных корпораций. Он также призвал увеличить добычу нефти и ужесточить иммиграционную политику. Эти меры могут привести к более сильным экономическому росту и инфляции, что является позитивным фактором для фондовых рынков.
По оценкам Goldman Sachs, намерение Трампа урезать ставку корпоративного налога с 21% до 15% приведет к росту прибыли компаний в составе S&P 500 примерно на 4%.
При этом протекционистская политика и жесткая позиция Трампа в отношении Китая вызовут увеличение издержек, снижение прибыльности и нанесут ущерб транснациональным фирмам.
Согласно Reuters, ситуация в секторах, подверженных влиянию изменения тарифов, таких как сегмент микросхем, автопром и экологически чистая энергетика, будет нестабильной. Barclays предупредил о возможном снижении дохода европейских фирм на «высокий однозначный процент» в случае возобновления торговых конфликтов.
Оборонный сектор Европы находится в подвешенном состоянии: с одной стороны, Трамп заявил, что положит конец конфликту на Украине, а с другой — что европейским союзникам необходимо больше тратить на оборону.
Облигации
Инвесторы выражают опасения по поводу масштабов государственного долга США и бюджетного дефицита.
Это намного больше, чем планировала Камала Харрис. Инфляционное давление, связанное с политикой Трампа, оставит ФРС меньше возможностей для снижения ставок. А это позволит сохранить доходность государственных облигаций США на высоком уровне.
Победа Трампа, вероятно, также приведет к подавлению роста в Европе и Азии. Усиление давления на евро, иену, швейцарский франк и другие валюты, а также рост инфляции ограничат возможности центробанков этих стран снижать ставки по мере необходимости.
Сырьевые рынки
Под угрозой находятся и сырьевые товары. Трамп будет стремиться максимально увеличить добычу нефти и газа в США, расширяя федеральный лизинг и отменяя природоохранное регулирование. Это, возможно, поможет фьючерсам на американскую нефть марки WTI, которые в этом году подешевели примерно на 4%, удержаться на относительно низком уровне. Трамп также пообещал усилить санкции в отношении Ирана, что может серьезно повлиять на мировые поставки нефти. Кроме того, он обещал пополнить Стратегический нефтяной резерв США до невиданных ранее уровней, что, возможно, окажет поддержку ценам.
В преддверии выборов американские торговые компании спешили отгрузить рекордно большой урожай соевых бобов, опасаясь возобновления торговой напряженности с Китаем, крупнейшим в мире импортером сои. В этом торговом году Китай закупил меньше соевых бобов в США и почти не закупил кукурузу. По данным Reuters, цены на сою упали на 25% по сравнению с прошлым годом.
Развивающиеся рынки
В дополнение к рекордным пошлинам для Китая Трамп пообещал увеличить тарифы на импорт автомобилей из Мексики до 200%. По мнению аналитиков, мексиканское песо может упасть к доллару до уровня ниже 21, чего не наблюдалось более двух лет.
Кроме того, будущий вице-президент Джей Ди Вэнс предложил ввести 10%-ный налог на денежные переводы, что имеет важное значение для многих латиноамериканских экономик.
Также может выиграть Чили — производитель меди и лития — из-за менее замещаемого характера своего экспорта.
Торговые пошлины
Как пишет BBC, некоторые экономисты предупреждают, что торговая политика Трампа станет «шоком». Вопросы вызывает и его изоляционистская позиция во внешней политике. Например, готов ли он защищать Тайвань от потенциальной агрессии со стороны Китая? Это островное государство является крупным производителем компьютерных чипов, которые имеют решающее значение для технологий, определяющих развитие мировой экономики.