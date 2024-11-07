Что поставлено на карту для мировых рынков при президентстве Трампа

Под угрозой находятся и сырьевые товары. Трамп будет стремиться максимально увеличить добычу нефти и газа в США, расширяя федеральный лизинг и отменяя природоохранное регулирование. Это, возможно, поможет фьючерсам на американскую нефть марки WTI, которые в этом году подешевели примерно на 4%, удержаться на относительно низком уровне. Трамп также пообещал усилить санкции в отношении Ирана, что может серьезно повлиять на мировые поставки нефти. Кроме того, он обещал пополнить Стратегический нефтяной резерв США до невиданных ранее уровней, что, возможно, окажет поддержку ценам.