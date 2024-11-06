Зарплаты сварщиков выросли на 72% за год

В топ-10 самых высокооплачиваемых профессий вошли DevOps-инженеры (средняя зарплата — 250 тыс. рублей), агенты по недвижимости (164,3 тыс. рублей) и токари (147,2 тыс. рублей).
Фрезеровщики и прорабы также попали в топ с медианными зарплатами в 147,2 тыс. и 138,6 тыс. рублей соответственно.
В начале ноября российские работодатели открыли более 270 тыс. вакансий с предложением зарплаты до 400 тыс. рублей. Среди них более 48 тыс. позиций приходится на сферу информационных технологий, более 25 тыс. — на розничную торговлю и более 24 тыс. — на финансовый сектор. Лидируют по числу высокооплачиваемых вакансий Москва (около 80 тыс.), Санкт-Петербург (более 21 тыс.) и Московская область (около 12 тыс.).
Самые низкооплачиваемые профессии предлагают дворникам (35,6 тыс. рублей), уборщикам (39,6 тыс. рублей) и воспитателям (42,6 тыс. рублей). Динамика зарплат у дворников оказалась самой заметной — их доход вырос на 30% из-за высокого сезона уборки улиц перед зимой.
Исследование было проведено в ноябре.