Зарплаты сварщиков выросли на 72% за год

В начале ноября российские работодатели открыли более 270 тыс. вакансий с предложением зарплаты до 400 тыс. рублей. Среди них более 48 тыс. позиций приходится на сферу информационных технологий, более 25 тыс. — на розничную торговлю и более 24 тыс. — на финансовый сектор. Лидируют по числу высокооплачиваемых вакансий Москва (около 80 тыс.), Санкт-Петербург (более 21 тыс.) и Московская область (около 12 тыс.).