Россияне задолжали банкам по кредитам

К концу сентября число розничных заемщиков банков составило 49,3 миллиона человек — год к году их число выросло на 2,8 миллиона. Из их числа не имели кредитов в дефолте только 40,6 миллиона россиян. При этом за год среднее количество действующих кредитов за год выросло на 6,5 процента, до 2,28 действующего займа.