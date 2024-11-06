Россиянам объяснили, стоит ли сейчас брать ипотеку

Что происходит на рынке ипотечного кредитования
Повышение Банком России ключевой ставки с целью борьбы с инфляцией создает стабильное подорожание ипотечных кредитов. В настоящее время ставка по ипотеке на рынке новостроек составляет свыше 23%.
Ситуация с рыночными ставками привела и к росту ежемесячных платежей, что повышает финансовую нагрузку на семейный бюджет. Кроме того, кредитные организации ужесточили требования к потенциальным заемщикам и повысили размер первоначального взноса.
В связи с этим наблюдается повышенный интерес населения к программ с господдержкой, а также поиск альтернатив ипотеке. Набирает популярность аренда и варианты, сочетающие в себе аренду и ипотеку, например, съем жилья с последующим выкупом, а также программы помощи в накоплении первоначального взноса от некоторых застройщиков.
Что будет с ипотечными ставками и ценами на жилье
Динамика ипотечных ставок и цены на жилье в ближайшей перспективе будут складываться в зависимости от макроэкономической ситуации, дальнейших решений ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП), инфляционных ожиданий и активности на рынке недвижимости.
Регулятор продолжает придерживаться политики сдерживания инфляции за счет повышения ключевой ставки. Это влечет за собой рост ипотечных ставок. Данный сценарий продолжится, если инфляция будет находиться на высоком уровне, а экономическая нестабильность сохранится.
Если же инфляцию удастся стабилизировать и экономика начнет восстанавливаться, то ЦБ РФ может смягчить ДКП, что приведет к снижению ключевой ставки и, соответственно, ставок по ипотеке.
Цены на недвижимость могут продолжить рост, если спрос на нее будет высоким, а предложение ограниченным. В особенности это актуально для крупных городов.
Вместе с тем цены могут замедлиться либо остановить свой рост, так как рыночные ставки по ипотеке сейчас очень высокие, при этом ужесточаются требования к заемщикам, дорожают стройматериалы и строительные работы. На рост и замедление цен в данном случае будут влиять развитие и объемы строительства в конкретных субъектах РФ.
При этом влияние на ставки и цены будет оказывать и множество других факторов. В частности, геополитическая ситуация и общие экономические условия.
Отметим, что ипотека на фоне использования льготных программ станет доступнее для определенных групп населения даже при общих высоких ставках. Такие программы продолжат играть важную роль в создании доступности ипотечных кредитов. Государство, намерено продолжить субсидировать процентные ставки для определенных категорий заемщиков.
Что сделать перед принятием решения по ипотеке
Решение об оформлении ипотечного кредита должно быть взвешенным. Человеку следует оценить свою готовность и финансовые возможности. Для этого ему стоит учесть ряд моментов.
Узнать о доступных мерах господдержки. В настоящее время на федеральном уровне действуют: «Семейная ипотека», льготная ипотека для IT-специалистов, «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», ипотека для новых территорий.
Также есть свыше 90 ипотечных программ регионального уровня. Узнать о них можно в администрации города или субъекта РФ.
Напомним, что под определение господдержки подпадают и ипотечные программы, позволяющие получить кредит по ставке ниже рыночной, а также различные выплаты, которые помогут погасить кредит досрочно, например, выплата в размере 450 000 рублей многодетным семьям.
Участие в госпрограммах позволит существенно уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет.
Понять, по силам ли взять ипотечный кредит. Потенциальному заемщику стоит задуматься, может ли он позволить себе ипотеку при нынешних рыночных ставках, в особенности, если он не подходит по критериям для получения господдержки.
Также следует подсчитать имеющуюся в распоряжении сумму на первоначальный взнос. По мнению некоторых экспертов, снижение ставок возможно в течение ближайших пяти лет. Поэтому, возможно, стоит подождать и заняться накоплением первоначального взноса.
Оценить доходы и наличие финансовой подушки безопасности. Ипотечный кредит является долгосрочным обязательством. Поэтому человеку необходимо задаться вопросом, будет ли он способен погашать ипотеку в течение десяти, пятнадцати, двадцати и более лет. Требуется убедиться в стабильности дохода и рассмотреть способы страхования финансовых рисков.
Кому сейчас стоит брать ипотеку, а кому лучше подождать
Рассмотреть ипотеку стоит в первую очередь людям, которые имеют право на льготные программы. В этом случае ставки могут быть значительно ниже рыночных, а ипотека более доступной и выгодной.
При этом важно учитывать, что госпрограммы ограничены по времени и лимитированы по объемам выделяемых государством средств на их реализацию. Если есть возможность воспользоваться льготами, то решение об ипотеке следует принимать оперативно.
Людям, которые не вписываются в условия льготных программ, получение кредита по рыночным ставкам может обернуться большими переплатами.
Рискованно брать ипотеку лицам, у которых нет стабильного дохода, накоплений и финансовой подушки на случай возникновения непредвиденных ситуаций, например, потери работы, и при сильной закредитованности. Также не стоит рассматривать данный способ покупки жилья, когда ежемесячный ипотечный платеж составляет свыше 30−40% от получаемого человеком дохода, при отсутствии денег на первоначальный взнос, так как в данном случае условия ипотеки могут быть значительно менее выгодными.
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