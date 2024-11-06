Россиянам объяснили, стоит ли сейчас брать ипотеку

Ключевая ставка Банка России поднялась 25 октября, а за ней и ставки по кредитам. О том, стоит ли россиянам брать ипотеку сейчас, что будет со ставками по ней, а также с ценами на жилье, как правильно оценить возможности и сопутствующие риски при принятии решения о покупке квартиры, рассказали Финансы Mail.