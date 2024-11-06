Нефть. Фондовый рынок США салютует Трампу

Ключевой вопрос — насколько продолжительной окажется эта эмоциональная реакция? Уже завтра ФРС примет очередное решение по ставкам — эксперты ожидают очередное снижение, что не благоволит крепости индекса доллара DXY. Баланс спроса и предложения на рынке нефти после недавнего решения ОПЕК+ также остается уравновешенным и не предполагает существенной коррекции цены. Не благоволит ей и очередная непогода в Мексиканском заливе.