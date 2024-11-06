Нефть. Фондовый рынок США салютует Трампу

Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) сегодня начала день с падения более чем на 2%. Причина — фондовый рынок США салютует Трампу, укрепляется доллар. Сырьевые товары, котируемые в долларах, при этом снижаются.
Ключевой вопрос — насколько продолжительной окажется эта эмоциональная реакция? Уже завтра ФРС примет очередное решение по ставкам — эксперты ожидают очередное снижение, что не благоволит крепости индекса доллара DXY. Баланс спроса и предложения на рынке нефти после недавнего решения ОПЕК+ также остается уравновешенным и не предполагает существенной коррекции цены. Не благоволит ей и очередная непогода в Мексиканском заливе.
Негативом, однако, служат данные Американского института неделе о недельном приросте коммерческих запасов в стране. Сегодня вечером официальные цифры поступят от Управления энергетической информации.
Таким образом, после спада волны ажиотажа вокруг выборов возможно возвращение котировок в блок $75−76 за баррель. В альтернативном сценарии более глубокой коррекции ближайшей поддержкой будет выступать 20-дневная скользящая средняя — $74,28 за баррель. Ее котировки прокололи, но пока удержали. Ниже просматривается уровень $73,3 за баррель.
Новостной фон
∙ По данным API, за неделю, закончившуюся 1 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,132 млн баррелей, восстановившись после предыдущего снижения на 0,573 млн баррелей. Результат превзошел ожидания рынка.
∙ Согласно прогнозу RBC Capital Markets LLC, в случае победы Трампа санкции против российской нефти могут быть смягчены, а санкции против иранской нефти, наоборот, ужесточены.
∙ Нефтяные трейдеры нарастили позиции в бычьих опционах колл на декабрь.
∙ Морской экспорт российской нефти резко сократился. Причина — снижение поставок из черноморских и арктических портов.
∙ Производители нефти и газа сокращают добычу в Мексиканском заливе в ожидании урагана. Исследователи считают, что производители могут потерять от 3,1 до 4,9 миллиона баррелей нефти и от 4,56 миллиарда до 6,39 миллиарда кубических футов природного газа.
∙ Эксперты, опрошенные СМИ, связывают победу Трампа с высокой вероятностью усиления противостояния между США и Китаем, что приведет к снижению спроса на нефть со стороны Китая. Одновременно с этим Трамп может поддержать Израиль в усилении эскалации конфликта с Ираном, что, наоборот, повышает геополитическую премию в нефтяных ценах.
∙ Цены на иранскую нефть для Китая достигли многолетнего максимума. Причина — риски сокращения экспорта на фоне ближневосточного конфликта.
Фьючерсы на природный газ США даже не попытались произвести штурм верхнего сопротивления, откатившись вниз. Вероятно продолжение нисходящей динамики.
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