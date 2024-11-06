Как мировые рынки отреагировали на ход выборов президента США

По состоянию на 07:00 мск 6 ноября в ходе подсчета голосов на выборах президента США республиканец Дональд Трамп набрал 216 голосов выборщиков, Камала Харрис — 193. Победитель определился в 33 штатах (Трамп — 22, Харрис — 11). Подсчет в других штатах продолжается, в частности известно, что в одном из важнейших колеблющихся штатов — Пенсильвании — после обработки 51% бюллетеней с небольшим отрывом лидирует Дональд Трамп, набирая 50,6%.
Реакция основных активов
В настоящий момент российский фондовый рынок еще не открылся, а основная торговая сессия в США уже завершилась. Накануне оба этих рынка закрылись ростом: индекс Мосбиржи прибавил 0,85%, индекс S&P 500 — 1,23% (на момент закрытия обоих рынков еще не было предварительных итогов голосования).
Для российских инвесторов более предпочтительной была бы победа Трампа. «Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта. Однако аналитики “Т-Инвестиций” считают, что надеяться на быстрое урегулирование конфликта в случае победы Трампа не стоит. По словам самого республиканца, он не готов принять условия о нейтральном статусе Украины или остановить оборонные поставки США», — отмечали ранее аналитики «Т-Инвестиций».
В то же время победа Харрис будет нейтральной и зафиксирует статус-кво, сложившийся в годы президентства Джо Байдена. «Победу Харрис можно назвать более нейтральным событием с возможной краткосрочной фиксацией прибыли по таким защитным активам, как доллар и золото», — указывают аналитики инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал».
По состоянию на 06:50 мск среды январский контракт на нефть марки Brent снижается на 0,9%, до $74,85. При этом еще вчера нефть росла и в моменте превышала $76 за баррель. Фьючерс на золото падает к закрытию предыдущего торгового дня на 0,27%, до $2742,2 за унцию. Курс биткоина достиг $75 тыс. на бирже Binance.
Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют рост на 06:56 мск:
фьючерс на S&P 500 — на 1,21%, до 5882,5 пункта;
фьючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пункта;
фьючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20 581 пункта.
Курс доллара США (USD) прибавляет по отношению к основным валютам. Спотовый индекс доллара Bloоmberg Dollar Spot Index (BBDXY) растет на 1,45%, до 1272,27 пункта.