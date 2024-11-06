Как мировые рынки отреагировали на ход выборов президента США

Для российских инвесторов более предпочтительной была бы победа Трампа. «Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта. Однако аналитики “Т-Инвестиций” считают, что надеяться на быстрое урегулирование конфликта в случае победы Трампа не стоит. По словам самого республиканца, он не готов принять условия о нейтральном статусе Украины или остановить оборонные поставки США», — отмечали ранее аналитики «Т-Инвестиций».