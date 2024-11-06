Инвестиции в недвижимость РФ могут достичь 1 трлн рублей по итогам года

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2024 года может увеличиться на 14%, до 1 трлн рублей, в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.
«По итогам 2024 года ожидается объем инвестиций на уровне 1 трлн рублей, +14% против 877 млрд рублей в 2023 году. Впервые в истории увидим этот показатель», — сказал он.
Согласно презентации компании, за 10 месяцев 2024 года общий объем инвестиций в недвижимость России, включая жилье, уже превысил результат 2023 года и составил 955 млрд рублей.
Процесс ухода зарубежных игроков с рынка недвижимости РФ практически завершился, добавили в CORE.XP. На смену пришла высокая активность российских конечных пользователей.
Выставка и конференция Mallpic Sochi с деловой и образовательной программой для участников рынка жилой, коммерческой, индустриальной и инвестиционной недвижимости проходит в Сочи с 6 по 10 ноября. Организатор — Союз торговых центров.