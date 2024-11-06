Инвестиции в недвижимость РФ могут достичь 1 трлн рублей по итогам года

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2024 года может увеличиться на 14%, до 1 трлн рублей, в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.