Индекс Мосбиржи и выборы в США, отчетность Ozon, цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам вторника, 5 ноября, индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, до 2 616,51 пункта.
По словам директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, российский рынок двигался вверх на фоне растущих цен на нефть и ожидания новостей от президентских выборов в США, а также предстоящих решений от ФРС США и китайских властей.
По итогам заседания
«Несмотря на связанную с этими событиями неопределенность, у нас сохраняется позитивный настрой, что увеличивает вероятность продолжения восстановления российского рынка по меньшей мере на краткосрочном горизонте», — уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Он отметил, что индекс Мосбиржи во вторник приближался к области сопротивления 2630−2650 пунктов. «Мы можем уже до конца недели увидеть попытку преодоления этого технического препятствия, если новостной фон, а также ключевые рыночные факторы существенно не ухудшатся, как внешние, так и внутренние», — ожидает Дмитрий Бабин.
Сегодня влияние на российский рынок могут оказать результаты выборов в США. «При перевесе республиканского кандидата на американских выборах, на российском рынке может состояться “Трамп ралли”», — считает Ярослав Кабаков.
По данным экзитполов, предварительно на выборах президента США лидирует Трамп, и это приводит к бурному росту мировых рисковых активов, включая цифровые валюты, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. На 8:34 мск индекс S&P 500 прибавлял 1,14%.
«На фоне резкого подъема утренних фьючерсов Штатов открытие российского рынка наверняка произойдет с повышением. Для участников отечественного рынка с возможной сменой власти в Штатах связаны робкие надежды на изменение риторики и подходов», — спрогнозировал Михаил Зельцер.
Цены на нефть
Цены на нефть Brent во вторник впервые с 24 октября превысили отметку $76 за баррель. На пике дня котировки январского фьючерса достигали отметки $76,24. К вечеру рынок скорректировался и по итогам дня нефть стоила $75,53 за баррель, на 0,6% больше уровня закрытия предыдущего дня.
Цены на нефть росли два дня подряд. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко объяснил взлет котировок 4 и 5 ноября несколькими причинами:
на выходных OPEC+ согласилась отложить наращивание добычи еще на один месяц — с начала декабря до конца года (картель откладывает повышение добычи с октября);
Совет национальной безопасности Ирана одобрил военный ответ Израилю. Об этом в интервью Didban Iran сообщил член комитета по нацбезопасности Эсмаил Косари. Вновь начались спекуляции на тему того, когда будет нанесен удар и каков будет ответ.
Помимо решения ОПЕК+ эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская назвала геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, надвигающийся на Мексиканский залив ураган, а также потенциальный разворот индекса доллара DXY.
Также на цену нефти влияют такие события, как решение ФРС по ставке (7 ноября) и заседание Всекитайского собрания народных представителей. На нем, как ожидается, власти КНР могут объявить о дополнительных стимулах для экономики, полагает Людмила Рокотянская.
Утром 6 ноября цены на нефть корректируются в преддверии итогов выборов. На 7:56 мск баррель Brent стоил $74,57.
Отчетность Ozon
В среду, 6 ноября, Ozon представит финансовые результаты за третий квартал 2024 года.
Аналитики Альфа-Банка ожидают увидеть дальнейшее замедление темпов роста товарооборота (GMV) — до 58% против 88% в первом квартале и 70% во втором квартале 2024 года. В банке связывают это с эффектом высокой базы и ограничениями в бизнесе платформы трансграничной торговли Ozon Global из-за проблем с платежами поставщикам товаров из Китая.
Эксперты также прогнозируют рост квартальной выручки на 28%, до ₽140,5 млрд.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин полагает, что в минувшем квартале GMV вырос на 63,2%. Эксперт объясняет замедление роста теми же причинами.
«На протяжении третьего квартала фиксировались проблемы с оплатой товаров из Китая, особенно электроники. В данный момент, как мы полагаем, компании удалось разрешить основные вопросы и возобновить поставки. В целом за год, по нашим текущим оценкам, темпы роста оборота могут оказаться немного ниже 70% в годовом сопоставлении», — пишет эксперт.
В брокере также ожидают положительного значения скорректированной EBITDA (₽2,52 млрд против отрицательного показателя в ₽3,9 млрд годом ранее). Рентабельность по EBITDA прогнозируется на уровне 0,3%.
«Вся заработанная EBITDA, на наш взгляд, был сформирована финтехом, а онлайн-торговля оставалась в минусе. По итогам первого полугодия компания сообщила, что ожидает положительного показателя EBITDA группы в 2024 году», — пояснил Артем Михайлин.
В «Велес Капитале» прогнозируют убыток на уровне ₽18,62 млрд против убытка ₽22,06 млрд годом ранее. Михайлин пишет, что уменьшить размер убытка помогло страховое возмещение за пожар на складе, которое составило почти ₽6,4 млрд.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽96,95, продать — по ₽95,75;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,95, продать — по ₽96,2.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,7, продать — по ₽105;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽106, продать — по ₽105.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽13,8;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽14,1.
Корпоративные события
IVA Technologies. День инвестора.
Ozon. финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.
«Ренессанс страхование». заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
О`КЕЙ. операционные результаты за третий квартал 2024 года.
Другие важные события
Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПК серии 29025.
Россия: индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь — 09:00 мск.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь — 11:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь — 12:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск.
США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — за октябрь — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 616,51 (+0,85%).
Индекс РТС: 840,6 (+0,33%).
S&P 500: 5782,76 (+1,23%).
Dow Jones Industrial Average: 42 221,88 (+1,02%).
NASDAQ Composite: 18 439,17 (+1,43%).