Индекс Мосбиржи и выборы в США, отчетность Ozon, цены на нефть: дайджест

«На протяжении третьего квартала фиксировались проблемы с оплатой товаров из Китая, особенно электроники. В данный момент, как мы полагаем, компании удалось разрешить основные вопросы и возобновить поставки. В целом за год, по нашим текущим оценкам, темпы роста оборота могут оказаться немного ниже 70% в годовом сопоставлении», — пишет эксперт.