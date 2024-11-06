Эксперт рассказал, как работают счета эскроу при строительстве частного дома

Эскроу-счет — специальный банковский счет. На нем размещаются деньги покупателя или заказчика жилья до окончания строительства. До передачи готового дома или расторжения договора ни покупатель, ни подрядчик не могут использовать деньги на счете эскроу.
Механизм счетов эскроу с 2019 года уже применяется в строительной отрасли — в долевом многоквартирном строительстве, а с 2022 года и в долевом строительстве коттеджных поселков.
В этом году был принят закон, благодаря которому механизм счетов эскроу распространили на точечное строительство частных домов с подрядчиком. Решение об использовании счетов эскроу в договоре подряда остается на усмотрение сторон договора, но если дом строится с помощью одной из двух льготных ипотечных программ: семейной или ИТ-ипотеки. Важно отметить, что на строительство частного дома через эскроу также можно тратить материнский капитал.
На время строительства частного дома деньги заказчика надежно защищены в банке. Подрядная организация получит их только после того, как достроит дом. При этом подрядчик может вести строительство как за свои деньги, так и с использованием банковского кредита.