Эксперт рассказал, как работают счета эскроу при строительстве частного дома

В этом году был принят закон, благодаря которому механизм счетов эскроу распространили на точечное строительство частных домов с подрядчиком. Решение об использовании счетов эскроу в договоре подряда остается на усмотрение сторон договора, но если дом строится с помощью одной из двух льготных ипотечных программ: семейной или ИТ-ипотеки. Важно отметить, что на строительство частного дома через эскроу также можно тратить материнский капитал.