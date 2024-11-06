Дешево и сердито: насколько реально падение цен на вторичном рынке жилья

— Что касается вторичного рынка, то здесь многофакторная система. Во-первых, нет инструмента, позволяющего менять жилье. Люди, которые хотят переехать из квартиры в одну-две комнаты в двух- или трехкомнатную, вынуждены оформлять это через сделки купли-продажи. Если мы с вами посмотрим на средний размер выданной ипотеки в сентябре, то увидим, что это 5−6 млн рублей. Очевидно, что для таких регионов, как Москва и Санкт-Петербург, этот объем очень маленький и свидетельствует о том, что люди либо вносят достаточную сумму первоначального взноса, либо у них уже есть жилье и они отдают его по системе trade-in в счет нового (такая схема уже хорошо отработана, люди могут жить в своей старой квартире до ввода новой в эксплуатацию), — рассказала старший преподаватель кафедры инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью Факультета рыночных технологий ИОМ Президентской академии Ксения Баландина.