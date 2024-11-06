Дерипаска спрогнозировал нефть по $50 к маю на фоне победы Трампа

Предприниматель Олег Дерипаска выразил мнение, что к маю 2025 года цена на нефть может снизиться до $50 за баррель. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя исход всеобщих выборов в США.
«Кандидата в президенты США от Республиканской партии Трампа начали поздравлять. Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю», — отметил он.
Процесс голосования на выборах в США завершился 6 ноября. Официальные результаты еще не объявлены, однако, по данным Fox News, Трамп собрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Он уже заявил о своем избрании 47-м президентом США.
Ранее страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024 года.
15 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опускалась ниже $75 за баррель.