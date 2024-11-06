Цены на ядерное топливо обрушились

По словам аналитика «Финама» Николая Дудченко, снижение мировых цен является «коррекционным» после периода существенного роста. В дальнейшем стоимость сырья может упасть до 72−73 долларов за фунт. Однако в случае возможного запрета на поставку российского урана в США и усиления контроля Китая за поставками можно поддержать рост цен и довести их до отметки выше 80 долларов за фунт.