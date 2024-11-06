Адвокат перечислил, что запрещено должникам во время банкротства

Многие считают, что посредством банкротства с легкостью можно освободиться от исполнения принятых на себя обязательств. Однако банкротство — затяжная и серьезная процедура. Она сопряжена с множеством запретов и ограничений, иногда и с риском отказа в освобождении должника-банкрота от исполнения старых обязательств. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.