Адвокат перечислил, что запрещено должникам во время банкротства

В случае судебного банкротства и введения в отношении должника процедуры реструктуризации долга, он не вправе совершать ряд сделок без получения письменного согласия финансового управляющего.
К таковым относятся сделки по приобретению, отчуждению имущества, стоимость которого превышает 50 тысяч рублей, недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных средств, по получению и выдаче займов, получению кредитов, выдаче поручительств и гарантий, уступке прав требования, переводу долга, а также учреждению доверительного управления имуществом гражданина, по передаче имущества гражданина в залог.
В случае признания гражданина банкротом и введения процедуры реализации имущества, все его имущество, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание, составляет конкурсную массу.
«Это означает, что все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина», — объясняет адвокат.
Кроме того, все это время гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию в течение 15 дней любые сведения о составе своего имущества, месте его нахождения, составе своих обязательств, кредиторах и иные данные, имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина.
После завершения процедуры реализации имущества гражданин не вправе:
⎯ в течение 5 лет принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства;
⎯ в течение 5 лет подавать заявление о возбуждении дела о банкротстве в отношении самого себя;
⎯ в течение 3 лет занимать должности в органах управления юридического лица.
«Таким образом, запреты и ограничения могут сопровождать граждан как в период производства дела о банкротстве, так и некоторое время после», — подытожил Кирилл Данилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».