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Юрист назвал сотрудников, которым не положены выплаты по больничному

Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в интервью NEWS.ru, что не оплачивают больничные сотруднику, который специально нанес себе вред. Юрист подчеркнул в беседе, что есть и другие поводы для отказа в начислении средств.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Существует целый ряд ситуаций, когда больничные выплаты не полагаются: если работник был отстранен от работы и зарплата ему в этот период не начислялась; если в отношении сотрудника вынесено судебное решение о заключении под стражу; если работник получил проблемы со здоровьем, совершив преступление, или сам себе умышленно причинил вред», — пояснил эксперт.

Как отметил юрист, если сотрудник оформлен на работе официально, в случае больничного ему обязаны выплачивать пособия по временной нетрудоспособности. Эксперт подчеркнул, что больничные выплаты не положены в ситуациях, когда работник находился в отпуске за свой счет.

«При этом выплаты по больничному сохраняются, если сотрудник заболел и взял больничный в период оплачиваемого ежегодного отпуска», — заключил Давид Адамс.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».