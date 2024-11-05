Юрист назвал сотрудников, которым не положены выплаты по больничному

«Существует целый ряд ситуаций, когда больничные выплаты не полагаются: если работник был отстранен от работы и зарплата ему в этот период не начислялась; если в отношении сотрудника вынесено судебное решение о заключении под стражу; если работник получил проблемы со здоровьем, совершив преступление, или сам себе умышленно причинил вред», — пояснил эксперт.