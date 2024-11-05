Saudi Aramco за девять месяцев снизила прибыль на 11%

Добыча углеводородов Saudi Aramco в третьем квартале составила 12,7 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (рост на 3% ко второму кварталу). Саудовская Аравия с мая 2023 года по конец 2025 года добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках договоренностей с рядом стран ОПЕК+. С июля 2023 года по конец сентября 2024 года королевство добровольно сокращает добычу нефти еще на 1 млн б/с.