Saudi Aramco за девять месяцев снизила прибыль на 11%

При этом в III квартале прибыль уменьшилась на 15% в годовом сравнении, до $27,6 млрд.
Компания связывает финансовые результаты с более низкими ценами на нефть и снижением маржи переработки. Средняя стоимость реализации нефти Saudi Aramco в III квартале составила $79,3 против $89,3 годом ранее и $85,7 во втором квартале, а за девять месяцев средняя цена достигла $82,7 за баррель против $82,9 за баррель за аналогичный период 2023 года.
Свободный денежный поток компании в январе — сентябре составил $63,7 млрд (-213%). Объем капитальных затрат компании возрос более чем на 19% — до $36,2 млрд.
Добыча углеводородов Saudi Aramco в третьем квартале составила 12,7 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (рост на 3% ко второму кварталу). Саудовская Аравия с мая 2023 года по конец 2025 года добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках договоренностей с рядом стран ОПЕК+. С июля 2023 года по конец сентября 2024 года королевство добровольно сокращает добычу нефти еще на 1 млн б/с.