Нефть. Остались ли преграды для роста?

Фундаментальные факторы также пока складываются в пользу роста котировок: геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, решение ОПЕК+ отсрочить запланированный с декабря рост добычи, надвигающийся на Мексиканский залив ураган, потенциальный разворот индекса доллара DXY.
Выборы в США на этой неделе остаются сильнейшим фактором, от которого будет зависеть динамика всех рынков.
Второе значимое событие — решение ФРС по ставке. Экономисты ожидают снижения ставок на 0,25%.
Третье — заседание Всекитайского собрания народных представителей. По сообщению Reuters, в последний день заседания власти могут объявить о дополнительных стимулах для экономики.
Новостной фон
∙ ОПЕК+ отложила запланированное на декабрь повышение добычи до конца года. Речь идет о возвращении на рынок 180 тыс. баррелей. На 1 декабря запланирована встреча ОПЕК+.
∙ Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци считает, что действия ОПЕК усиливают волатильность нефтяных цен. «Когда ОПЕК заявила, что собирается вернуть часть добычи, цена сразу же упала. Теперь они говорят, что мы откладываем рост добычи до конца года, и это оказало большое влияние на рынок», — сказал Дескальци.
∙ Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури призвал начать диалог между производителями и потребителями нефти, чтобы стабилизировать цены. Заявление было сделано после того, как ОПЕК+ вновь отложила ранее запланированное повышение добычи.
∙ Генсек ОПЕК+ Хайсам аль-Гайс заявил, что организация смотрит позитивно на перспективы мирового спроса на нефть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. ОПЕК+ считает, что пик спроса на нефть не наступит, пока мировая экономика продолжает рост.
∙ TotalEnergies считает, что мировой спрос на нефть достигнет пика после 2030 г.
∙ Тропический шторм «Рафаэль» угрожает добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. К среде шторм усилится до урагана 2-й категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Добыча нефти в регионе может сократиться на 4 млн б/с.
∙ Иран одобрил план увеличения добычи нефти на 250 000 баррелей в сутки.
∙ Южная Корея рассматривает возможность покупки большего количества нефти и газа в США в случае победы Трампа.
∙ В Индии снижается спрос на дизельное топливо. Дизель используется грузовиками и сельхозтехникой. Вероятные причины снижения — сокращение спроса на внутреннем рынке, затянувшийся сезон дождей.
∙ Добыча нефти ОПЕК в октябре выросла на фоне восстановления поставок из Ливии.
Фьючерсы на природный газ скорректировались к уровню $2,5 за MMBtu, закрыв технический гэп. Теперь котировки, вероятно, вновь направляются к верхнему сопротивлению на $2,874.