Нефть. Остались ли преграды для роста?

∙ Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци считает, что действия ОПЕК усиливают волатильность нефтяных цен. «Когда ОПЕК заявила, что собирается вернуть часть добычи, цена сразу же упала. Теперь они говорят, что мы откладываем рост добычи до конца года, и это оказало большое влияние на рынок», — сказал Дескальци.