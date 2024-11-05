Не хватает оборотного капитала и кадров. Ограничения деятельности компаний особенны в промышленности

Опубликованные в прошедшую пятницу результаты конъюнктурных опросов РСПП российских компаний (всех секторов) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП, предприятий промышленности) фиксируют заметное расхождение в оценках ограничений для наращивания выпуска. Так, по данным опроса РСПП, проведенного в начале октября, в топе проблем, с которыми столкнулись компании в третьем квартале, оказалось несоблюдение обязательств по выплате средств контрагентами, что ограничивало развитие 36,6% предприятий (во втором квартале 2024 года — 22,1%). На этом фоне о продолжающемся ухудшении условий поставок сырья и комплектующих заявили четверть респондентов РСПП (как и кварталом ранее), на третьем месте были сложности с доставкой, проблемы с транспортировкой закупаемой продукции (в том числе удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов и т. д. ), что мешало 23,3% респондентов против 18% во втором квартале. В топ-5 ограничений, по данным РСПП, также вошли невозможность оснастить предприятие новым импортным оборудованием и технологиями, а также недостаток оборотных средств и валютная нестабильность (более пятой части опрошенных, по 22%). При этом лишь несколько участников, как отмечают авторы исследования, дали собственный ответ на вопрос о проблемах, которые мешают работе компаний: «дефицит кадров», «высокая ключевая ставка ЦБ» (последняя, вероятнее всего, стала причиной роста неплатежей и дефицита оборотных средств). Смягчать действие этих факторов респонденты РСПП намерены в основном за счет снижения общих затрат (66%), энергосбережения (37%), сохранения и увеличения инвестпрограмм (35%).