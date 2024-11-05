Мошенников стало больше: как защитить сбережения россиян

«Мошенники все активней пытаются выманить деньги у населения», — отметила экономист, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. По данным регулятора, количество нелегальных организаций, которые создают финансовые пирамиды, выросло в 1,6 раза в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это только те, которые обнаружил Банк России — около 3,4 тысячи. Обнаружено около 1,1 тысячи псевдоброкеров (без лицензии) — их количество выросло в 1,8 раза.
В целом регулятор в январе-сентябре текущего года выявил 6 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности, включая нелегальных кредиторов. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них работает в интернете и просит переводить взносы в криптовалюте.
По мнению специалистов ЦБ РФ, число мошеннических схем растет из-за рекламирования псевдоинвестиционных проектов в интернете, соцсетях и Телеграм-каналах.
Мошенники хорошо владеют навыками раскрутки — механизм поисковых систем позволяет злоумышленникам быстро сделать популярными такие схемы быстрого обогащения.
ЦБ РФ не спит: по данным регулятора, с начала года по сентябрь ограничен доступ почти к 12 тысячам мошеннических финансовых ресурсов в интернете.
По мнению Ольги Гогаладзе, рост количества таких нелегальных финансовых компаний говорит о том, что ЦБ РФ работает эффективно. Большая часть мошенников блокируется ЦБ еще на начальном этапе. «Оперативная реакция регулятора приводит к тому, что мошенникам приходится быть активнее, чем и объясняется динамика открытия субъектов с нелегальной деятельностью», — пояснила экономист.
В Ассоциации развития финансовой грамотности согласны с этим: «скорее всего, рост связан с повышением эффективности выявления финансовых пирамид, более тонкой настройкой инструментов и процессов в Банке России».
Скорость появления таких компаний, по мнению Ольги Гогаладзе, объясняется и тем, что большая часть подобных фальшивых инвестпроектов работает онлайн. Для их открытия не нужно много времени, но и закрыть их также просто. Кроме этого, растет аппетит россиян к риску, жадность. «Фондовый рынок снижается, люди пытаются зацепиться за возможность быстро приумножить капитал. Но это ошибка, такие проекты приведут только к потерям», — предупредила Ольга Гогаладзе.
Как защититься
Самым важным моментом в борьбе с финансовыми пирамидами остается личная финансовая грамотность, рассказала Ольга Гогаладзе. «Быстрый способ много заработать всегда несет высокие риски вплоть до потери денег. В ситуациях с подобными проектами этот риск особенно высок», — отметила она.
В Ассоциации развития финансовой грамотности не считают, что вырос аппетит россиян к риску — «эта величина в целом относительно стабильная, другой вопрос — как люди его реализуют и почему именно таким образом».
Дело в том, пояснили в Ассоциации, что финансовые пирамиды не связаны юридическими ограничениями и поэтому свободно гарантируют доходность, в отличие от легальных брокерских и инвестиционных компаний. «Поэтому слово “гарантированный доход” должно быть сигналом к тому, что тот, кто его обещает — мошенник, если речь не идет о депозите в имеющем действующую лицензию ЦБ РФ банке», — подчеркнули в Ассоциации.
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