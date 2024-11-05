Мошенников стало больше: как защитить сбережения россиян

Скорость появления таких компаний, по мнению Ольги Гогаладзе, объясняется и тем, что большая часть подобных фальшивых инвестпроектов работает онлайн. Для их открытия не нужно много времени, но и закрыть их также просто. Кроме этого, растет аппетит россиян к риску, жадность. «Фондовый рынок снижается, люди пытаются зацепиться за возможность быстро приумножить капитал. Но это ошибка, такие проекты приведут только к потерям», — предупредила Ольга Гогаладзе.