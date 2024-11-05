Каким будет курс рубля 6 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль начал неделю снижением, юань установил годовой максимум на уровне 13,8, доллар достиг 98. Ключевой фактор давления — растущий импорт при сокращении экспорта — к концу года усиливается сезонным потребительским спросом, в том числе на импорт. Несмотря на увеличение с 7 ноября ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила примерно на треть, эквивалент 4,2 млрд руб. является относительно небольшим объемом для рынка и принципиально картину не изменит. Тем не менее это может сдерживать девальвацию, как и жесткая ДКП. В ближайшие дни волатильность на рынках может возрасти на фоне выборов в США и заседания ФРС, для рубля важна динамика нефти и индекса доллара. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню — 13,6−13,9, к доллару — 97−99.