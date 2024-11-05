Каким будет курс рубля 6 ноября 2024: прогноз эксперта

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Сказались растущие цены на сырье, слабеющий рубль и спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные.
Нефть Brent превысила $75 за баррель на фоне решения стран ОПЕК+ в очередной раз продлить сокращение добычи нефти. Кроме того, индексы экономической активности Китая за октябрь вышли заметно лучше ожиданий. По-видимому, новые госстимулы работают.
В среду председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. Евростат представит октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг. В КНР продолжится Всекитайское собрание народных представителей. На рынке США квартальные финансовые отчетности в середине недели раскроют Qualcomm, Gilead, CVS Health Corp.
Росстат завтра опубликует показатель недельной потребительской инфляции (CPI). Эта цифра будет в фокусе внимания инвесторов, она важна для оценки дальнейших возможных действий ЦБ в части ДКП. Также будет обнародован PMI по сектору услуг за минувший месяц.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 ноября — 2550−2650 п.
Рубль начал неделю снижением, юань установил годовой максимум на уровне 13,8, доллар достиг 98. Ключевой фактор давления — растущий импорт при сокращении экспорта — к концу года усиливается сезонным потребительским спросом, в том числе на импорт. Несмотря на увеличение с 7 ноября ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила примерно на треть, эквивалент 4,2 млрд руб. является относительно небольшим объемом для рынка и принципиально картину не изменит. Тем не менее это может сдерживать девальвацию, как и жесткая ДКП. В ближайшие дни волатильность на рынках может возрасти на фоне выборов в США и заседания ФРС, для рубля важна динамика нефти и индекса доллара. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню — 13,6−13,9, к доллару — 97−99.