Кабмин до декабря доработает Стратегию пространственного развития до 2030 года

В кабмине отметили, что доработка этого документа также должна идти с учетом достигнутых целей и задач реализуемой в настоящий момент Стратегии пространственного развития до 2025 года, которая была утверждена в 2019 году. Кроме того, Минэкономразвития совместно с другими министерствами и ведомствами поручено провести количественную оценку эффективности инструментов, которые используются для реализации действующей стратегии.