Кабмин до декабря доработает Стратегию пространственного развития до 2030 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам и ведомствам до 1 декабря доработать Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года. Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее поручение дано по итогам стратегической сессии, прошедшей 8 октября.
«Правительство завершает формирование Стратегии пространственного развития на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Ее доработанная версия должна быть представлена Министерством экономического развития до 1 декабря 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
В доработанной редакции стратегии должны быть учтены количественные показатели достижения ее целей в отраслевом разрезе, а также вклад стратегии в достижение национальных целей развития России. Этой работой поручено заняться Минэкономразвития.
В кабмине отметили, что доработка этого документа также должна идти с учетом достигнутых целей и задач реализуемой в настоящий момент Стратегии пространственного развития до 2025 года, которая была утверждена в 2019 году. Кроме того, Минэкономразвития совместно с другими министерствами и ведомствами поручено провести количественную оценку эффективности инструментов, которые используются для реализации действующей стратегии.
Министерству предстоит также конкретизировать цели и инструменты пространственного развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с учетом необходимости достижения ими среднероссийского уровня социально-экономического развития. Для реализации обновленной стратегии необходимо разработать цифровую платформу для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов. Минэкономразвития, Минцифры и Росреестру поручено до 15 ноября 2024 года представить дорожную карту создания такой платформы.
В новой редакции Стратегии пространственного развития внимание должно быть уделено не только использованию цифровых инструментов, но и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Проработать вопрос о разработке проекта федеральной схемы территориального планирования в этой области поручено Минцифры. Доклад об этом в правительство должен быть представлен до 30 мая 2025 года.
Система классификации и кодирования пространственных данных.
Отдельное поручение Мишустина касается проведения пилотного проекта по созданию единой системы классификации и кодирования пространственных данных на примере объектов в области энергетики, транспорта и здравоохранения. До 9 декабря 2024 года в кабмин должны быть представлены предложения по проведению такого пилота. Ответственные — Росреестр, Минэкономразвития, Минтранс, Минздрав, Минэнерго и Росстат.