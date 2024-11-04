Решающая ставка: что будет с ценами на аренду жилья

По его словам, важно учитывать и сезонность спроса — так, почти в каждом городе в январе аренда жилья стоит на паузе, поэтому стоимость квартир может быть ниже, чем в другие месяцы. Кроме того, в городах, которые не относятся к курортным, цены снижаются в период с апреля по август. «Удаленщики» и пенсионеры в это время переезжают жить на дачи и сдают свои квартиры или комнаты до начала осени.