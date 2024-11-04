Легальный рынок безалкогольных напитков вырос на 25% после введения маркировки

В разговоре с «РИА Новости» представитель центра отметил, что через магазины прошло уже более 9,5 млрд литров маркированных безалкогольных напитков.
Маркировка безалкогольных напитков стала обязательной с 1 декабря 2023 года — с этого момента коды маркировки наносятся на напитки в стекле и полимерной упаковке. С 1 марта 2024 года необходимо маркировать безалкогольные напитки в стекле и алюминии. 1 июня маркировка распространилась на соки, нектары, молоко, компоты
По данным «Честного знака» на июнь 2024 года, в системе маркировки зарегистрировались более 121,5 тыс. участников оборота безалкогольных напитков. В их числе более 2 тыс. производителей и около 1,5 тыс. импортеров.