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Легальный рынок безалкогольных напитков вырос на 25% после введения маркировки

Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — сообщил, что после введения маркировки безалкогольных напитков легальный рынок расширился на 25%. Из тени, по данным центра, удалось вывести 276 новых производителей.

Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «РИА Новости» представитель центра отметил, что через магазины прошло уже более 9,5 млрд литров маркированных безалкогольных напитков.

Маркировка безалкогольных напитков стала обязательной с 1 декабря 2023 года — с этого момента коды маркировки наносятся на напитки в стекле и полимерной упаковке. С 1 марта 2024 года необходимо маркировать безалкогольные напитки в стекле и алюминии. 1 июня маркировка распространилась на соки, нектары, молоко, компоты и т. д.

По данным «Честного знака» на июнь 2024 года, в системе маркировки зарегистрировались более 121,5 тыс. участников оборота безалкогольных напитков. В их числе более 2 тыс. производителей и около 1,5 тыс. импортеров.