Легальный рынок безалкогольных напитков вырос на 25% после введения маркировки

Маркировка безалкогольных напитков стала обязательной с 1 декабря 2023 года — с этого момента коды маркировки наносятся на напитки в стекле и полимерной упаковке. С 1 марта 2024 года необходимо маркировать безалкогольные напитки в стекле и алюминии. 1 июня маркировка распространилась на соки, нектары, молоко, компоты и т. д.