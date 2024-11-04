Лавров сообщил о достижении 65% в расчетах в национальных валютах в БРИКС

«Работа по созданию новых платежных платформ, как я сказал, была начата в БРИКС при российском председательстве и будет продолжена нашими бразильскими сменщиками для 2025. Некоторые эксперты прогнозируют не только укрепление роли национальных и региональных валют в международной торговле, но и формирование нескольких макрорегионов со своими стандартами, нормами регулирования и цепочками добавленной стоимости в условиях, когда в силу эгоистичных действий Соединенных Штатов некогда глобальная система быстро фрагментируется», — заключил Лавров.