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Лавров сообщил о достижении 65% в расчетах в национальных валютах в БРИКС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Объем взаимных расчетов в национальных валютах во внешней торговле между странами — участницами БРИКС составляет около 65%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Напомню еще раз, доля национальных валют в расчетах России со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысила 90%, а со странами БРИКС мы выходим на показатель в 65%, и эта цифра растет», — сказал министр.

Лавров отметил, что Россия продолжит играть свою важную роль в этом процессе. «Учитывая наше положение как четвертой мировой экономики по данным Международного валютного фонда по паритету покупательной способности и крупнейшей ресурсной державы», — добавил он.

«Работа по созданию новых платежных платформ, как я сказал, была начата в БРИКС при российском председательстве и будет продолжена нашими бразильскими сменщиками для 2025. Некоторые эксперты прогнозируют не только укрепление роли национальных и региональных валют в международной торговле, но и формирование нескольких макрорегионов со своими стандартами, нормами регулирования и цепочками добавленной стоимости в условиях, когда в силу эгоистичных действий Соединенных Штатов некогда глобальная система быстро фрагментируется», — заключил Лавров.