Ставки на максимуме: как избежать банкротства

Это уже нашло отражение в доходностях: в сегменте высокодоходных корпоративных облигаций они растут быстрее (цена и доходности облигаций меняются в противоположных направлениях). Если в середине этого года разница между индексом облигаций повышенной доходности и ОФЗ составляла около 5%, то сейчас она превысила 12%. Это означает, что падает доверие инвесторов к высокорискованным облигациям, которые выпускали компании и банки с низким кредитным рейтингом.