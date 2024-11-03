Ставки на максимуме: как избежать банкротства

Экономисты бьют тревогу — в стране ожидается волна банкротств из-за возросших процентных платежей по кредитам, облигационным займам. Для большей части бизнеса — это единственный источник развития, существования.
Высокие ставки — благо
В ЦБ РФ считают благом наступившее время рекордных высоких ставок — это период оздоровления компаний и банков. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, сейчас выиграют эффективные компании с меньшими долгами. «Прибыль, деньги акционеров, а не кредит всегда были и останутся основным источником финансирования инвестиций», — отметила она 31 октября, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года.
По оценке ЦБ, на такие компании приходится около трети от всей себестоимости российской экономики. Остальным придется перестраиваться или их ждет банкротство. «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда (дефицит кадров — ред.) это будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний», — заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
Наибольшие сложности ожидают компании, работающие в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслях, оптовой торговле, агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве, подсчитал «Эксперт РА».
«Скорее всего, мы увидим рост дефолтов, но в конкретных отраслях, связанных с реальным производством — машиностроением, в целлюлознобумажной отрасли — сферах, где еще низка доля импортозамещения и не очень активно используются меры господдержки», — сообщил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев. По его мнению, в ИТ-отрасли большого количества дефолтов не ожидается из-за специфики налогового режима, активной поддержки. «Здесь можно увидеть рост доходности облигаций без увеличения количества дефолтов», — уточнил он.
По мнению аналитика «Цифра брокер» Владимира Корнева, в период высоких ставок риски дефолтов действительно возрастают. Высокие процентные расходы вполне могут сделать бизнес убыточным, и многим закредитованным эмитентам становится сложнее рефинансировать долг из-за возросших рисков в глазах инвесторов.
Это уже нашло отражение в доходностях: в сегменте высокодоходных корпоративных облигаций они растут быстрее (цена и доходности облигаций меняются в противоположных направлениях). Если в середине этого года разница между индексом облигаций повышенной доходности и ОФЗ составляла около 5%, то сейчас она превысила 12%. Это означает, что падает доверие инвесторов к высокорискованным облигациям, которые выпускали компании и банки с низким кредитным рейтингом.
«Поскольку цикл повышения ставки ЦБ, очевидно, не завершен, в ближайшее время эта тенденция, скорее всего, продолжится», — прогнозирует Владимир Корнев.
Рост доходностей облигаций (падение их цены) еще возможен в случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре с 19% до 22−23%, прогнозирует главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев.
Что снижает риск банкротства
По мнению Олега Абелева, среди факторов, которые противостоят дефолтам — поддержка со стороны государства, льготные налоговые периоды, субсидии ставок.
Дмитрий Сергеев назвал и другие факторы, которые снижают вероятность банкротства эмитента: низкая долговая нагрузка; низкая эластичность (чувствительность) потребителей к росту цен на продукцию эмитента; гарантии финансовой промышленной группы (ФПГ) или крупной компании по обязательствам эмитента; длинный долг заемщика, который был сформирован по низким ставкам ранее.
По мнению Владимира Корнева, снижению вероятности дефолта в ряде случаев способствует повышение цен. Предприятия, имеющие производство полного цикла, получили возможность продавать свою продукцию по более высоким ценам, увеличив рентабельность. Кроме того, стабильный рост цен на продукцию способствует лучшей платежной дисциплине клиентов лизинговых компаний.
Повышение рыночной стоимости предметов лизинга (техника, оборудование
Что увеличивает риск банкротства
Риск дефолтов увеличивает отсутствие господдержки, субсидий, налоговых льгот и необходимость рефинансирования по более высоким ставкам долгов эмитентов, которые привлекли и облигационные, и кредитные займы, перечислил Олег Абелев.
По мнению Дмитрия Сергеева, среди факторов, которые увеличивают вероятность финансовой несостоятельности заемщика-эмитента: высокая долговая нагрузка, в том числе высокая доля краткосрочного долга; эмитент работает на высококонкурентном рынке, где потребители легко могут найти аналоги товара или услуги; нет гарантий ФПГ или крупной компании по обязательствам эмитента; компания заняла средства в последнее время по уже высоким ставкам; есть проблемы с проведением трансграничных платежей или ограничения по поставке продукции за рубеж; компания работает с одним или двумя заказчиками, которые могут поставить на паузу реализацию инвестиционных проектов.
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