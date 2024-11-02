В Сбере рассказали, как получать максимальный доход по вкладам

«С ПДС от СберНПФ можно накопить на оплату образования, загородный дом или путешествия в любом возрасте. Чтобы сохранить все заложенные в программу льготы, стоит оформлять не больше трех таких договоров. А чтобы помочь людям достигать их краткосрочные финансовые цели — накопить, например, на летний отпуск или дорогие покупки, — мы дополнили продуктовую линейку новым решением», — сказал Вестеровский.