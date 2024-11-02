Рынки ждут выбора от США

Пройдут выборы Президента США. Из-за активного участия американцев в выборах по почте, вероятно, что подсчёт голосов может занять достаточно продолжительное время, что повысит волатильность мировых рынков. Среди российских частных инвесторов распространено мнение, что победа Дональда Трампа на этих выборах может способствовать росту российского фондового рынка. Мы не разделяем это мнение, так как в настоящее время основное влияние на отечественный фондовый рынок оказывают факторы внутренней экономической политики.