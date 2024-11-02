Рынки ждут выбора от США

Пройдут выборы Президента США. Из-за активного участия американцев в выборах по почте, вероятно, что подсчёт голосов может занять достаточно продолжительное время, что повысит волатильность мировых рынков. Среди российских частных инвесторов распространено мнение, что победа Дональда Трампа на этих выборах может способствовать росту российского фондового рынка. Мы не разделяем это мнение, так как в настоящее время основное влияние на отечественный фондовый рынок оказывают факторы внутренней экономической политики.
Пройдёт очередное заседание ФРС США по учётной ставке. Фьючерс на учётную ставку ФРС показывает 95% вероятность снижение индикатора на 25 бп. Ещё месяц назад участники рынка рассматривали возможность более агрессивного снижения ставки, но текущие макроэкономические данные несколько остудили ожидания инвесторов. В настоящее время базовым сценарием является снижение учетной ставки на оставшихся двух заседаниях этого года по 25 бп на каждом.
Ожидаем рост волатильности на рынке нефти на следующей неделе. Хотя ОПЕК+ планировал снизить объемы поставок на 200 тыс баррелей в декабре, представители картеля начали сомневаться в целесообразности этого шага в текущих нестабильных условиях. Поддержкой котировок нефти может стать информация о дополнительных мерах по стимулированию экономического развития в Китае.
Компания Ozon на следующей неделе опубликует финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года. Можно ожидать продолжения роста показателя GMV достаточно высокими темпами. По реакции рынка на данную информацию можно будет сделать вывод об отношении инвесторов к инвестициям в российские акции.
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