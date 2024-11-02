Построить дом с профессионалом. Эксперт рассказал, как выбирать подрядчика

Если вы решили работать со строительной компанией, то внимательно изучите свидетельство о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет на территории РФ, выписку из ЕГРЮЛ, доверенность на подписание договора у ответственного лица. Также можно проверить наличие у компании лицензии, сертификатов и разрешительных документов на строительство.