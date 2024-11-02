Построить дом с профессионалом. Эксперт рассказал, как выбирать подрядчика

Часто встречается вопрос: лучше строить дом самостоятельно или с привлечением подрядчика? Практика показывает, что самостоятельно пройти путь строительства дома «с нуля» без опыта практически невозможно.
Гораздо проще и стратегически выгоднее найти подрядчика, который сможет быстро и качественно построить дом по утвержденному проекту и смете.
В роли подрядчика может выступить строительная компания.
Для того, чтобы работа с подрядчиком не обернулась трудностями, важно проверить его документы и заключить договор.
Если подрядчик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, попросите его предоставить вам паспорт и ИНН или ОГРН. С помощью этих данных можно, например, проверить наличие у подрядчика задолженностей на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Если вы решили работать со строительной компанией, то внимательно изучите свидетельство о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет на территории РФ, выписку из ЕГРЮЛ, доверенность на подписание договора у ответственного лица. Также можно проверить наличие у компании лицензии, сертификатов и разрешительных документов на строительство.
Не менее важным является строительный опыт подрядчика (ОПЫТ), попросите компанию показать примеры построенных домов, обратите внимание, строила ли компания ранее дома из выбранного вами материала.
Cовет! Выбрать проверенного подрядчика и проект дома можно на портале строим.дом.рф!