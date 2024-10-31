Эксперт рассказал, как правильно выбрать вид фундамента для своего дома

Кроме того, для всех типов строений подходит и плитный фундамент в виде монолитной конструкции из бетона, на которой возводятся стены строения. Плитный фундамент хорош тем, что его можно ставить на любой почве — песчаной, болотистой и с высоким уровнем грунтовых вод.