Эксперт рассказал, как правильно выбрать вид фундамента для своего дома

На выбор фундамента будущего дома влияет несколько факторов: тип почвы, уровень грунтовых вод, масса дома, распределение нагрузки от несущих конструкций.
Заключение по части грунта и уровня грунтовых вод можно получить у профессионального геодезиста.
Самым универсальным считается ленточный тип фундамента. Он представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по периметру всего здания. Его возводят под всеми несущими стенами дома.
Кроме того, для всех типов строений подходит и плитный фундамент в виде монолитной конструкции из бетона, на которой возводятся стены строения. Плитный фундамент хорош тем, что его можно ставить на любой почве — песчаной, болотистой и с высоким уровнем грунтовых вод.
Для невысоких зданий подойдет столбчатый фундамент. Такой фундамент устанавливается только на устойчивой почве, которая минимально подвержена перепадам температур или деформации. Представляет собой столбы, которые погружают в грунт и скрепляют балками, к примеру из железобетона.
Для домов из легких конструкций подойдет свайный фундамент, который состоит из вертикальных опор, погруженных в грунт. Этот тип фундамента популярен при строительстве на рыхлом грунте при наличии под ним более твердого основания.