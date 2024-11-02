Нефть. Итоги недели и предстоящие события

На следующей неделе котировки могут продолжить восстановление. Ближайшая цель — $75,26 за баррель.
События, которые могут оказать влияние на динамику нефти:
5/11, вторник — выборы в США, индексы PMI Китая и США.
6/11, среда — данные по запасам нефти в США от API и EIA.
7/11, четверг — заседание ФРС по процентной ставке (прогноз:4,75%), импорт/экспорт Китая за октябрь.
4/11 — 8/11 — заседание Всекитайского собрания народных представителей. По сообщению Reuters, в последний день заседания власти могут объявить о дополнительных стимулах для экономики.
4/11 — 8/11 — ОПЕК+ может объявить об отсрочке запланированного с декабря роста добычи.
Новостной фон
∙ Крупные нефтяные компании нарастили темпы добычи нефти в III квартале. В лидерах тенденции американская Exxon.
∙ Аналитики Macquarie Group считают, что в следующем году на рынок поступят дополнительные 5 млн б/с со стороны США, Гайаны, Бразилии и ряда других стран, не входящих в ОПЕК+. Банк прогнозирует Brent ниже $70 за баррель, если не произойдет каких-либо геополитических потрясений.
∙ Экспорт нефти из Венесуэлы достиг 4-летнего максимума. Причина — рост поставок в США и Индию.
∙ По данным Baker Hughes, число буровых установок в нефтегазовой отрасли США за прошедшую неделю осталось неизменным, но оказалось на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Число нефтяных и газовых буровых установок — ранний индикатор будущей добычи, который напрямую зависит от цен на нефть. В 2023 году количество установок сократилось примерно на 20% после роста на 33% в 2022 г. и на 67% в 2021 г. Причина — снижение цен на энергоресурсы, рост затрат на рабочую силу и оборудование, сложности в наращивании и обслуживании долгов на фоне высоких ставок.
∙ Чистые позиции фондов (managed money) во фьючерсах и опционах на WTI и Brent с начала октября снизились на 37% и остаются в зоне исторических минимумов. По данным на 29/10, длинные позиции по WTI достигли нового дна за последние 13 лет.
Фьючерсы на природный газ в начале недели пережили экспирацию ближнего контракта, после чего на графики образовался технический гэп — разница между ценами двух соседних контрактов. После котировки перешли к снижению, цели которого могут находится в районе $2,57 за MMBtu.
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