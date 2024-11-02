Нефть. Итоги недели и предстоящие события

∙ По данным Baker Hughes, число буровых установок в нефтегазовой отрасли США за прошедшую неделю осталось неизменным, но оказалось на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Число нефтяных и газовых буровых установок — ранний индикатор будущей добычи, который напрямую зависит от цен на нефть. В 2023 году количество установок сократилось примерно на 20% после роста на 33% в 2022 г. и на 67% в 2021 г. Причина — снижение цен на энергоресурсы, рост затрат на рабочую силу и оборудование, сложности в наращивании и обслуживании долгов на фоне высоких ставок.