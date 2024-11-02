Эксперт рассказал, как оформить подключение участка к электрическим сетям

Узнать это можно в вашем муниципалитете.
На следующем этапе необходимо подать документы на присоединение в электросетевую компанию, включая заявление на технологическое присоединение и выписку из ЕГРН с подтверждением права собственности на участок.
В течение 15 дней после получения заявления электросетевая компания вышлет вам проект договора технологического подключения. Документ описывает список работ и их сроки. Его нужно подписать в двух экземплярах и один из них направить представителю компании.
Далее возможны два варианта:
- Если запрашиваемая мощность меньше 15 кВт, план электрификации составлять не нужно.
- Если запрашиваемая мощность больше 15 кВт, необходимо составить проект электрификации участка. Такие работы можно заказать в частной организации.
Плата за подключение к сетям по договору технологического присоединения составляет до 10 тыс. руб. за 1 КВт. Окончательная стоимость зависит от региона.
После завершения работ необходимо направить уведомление в электросетевую компанию. Представитель компании проведет проверку соблюдения всех технических требований. Далее необходимо заключить договор с энергосбытовой компанией, после чего начнется подача электричества.
Запомните, что самовольное подключение к электросетям грозит штрафом от 10 до 300 тысяч рублей и даже уголовной ответственностью.