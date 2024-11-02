Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как оформить подключение участка к электрическим сетям

В первую очередь, для подключения участка к электрическим сетям нужно выяснить, какая электросетевая организация обслуживает вашу территорию, рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Узнать это можно в вашем муниципалитете.

На следующем этапе необходимо подать документы на присоединение в электросетевую компанию, включая заявление на технологическое присоединение и выписку из ЕГРН с подтверждением права собственности на участок.

В течение 15 дней после получения заявления электросетевая компания вышлет вам проект договора технологического подключения. Документ описывает список работ и их сроки. Его нужно подписать в двух экземплярах и один из них направить представителю компании.

Далее возможны два варианта:

  • Если запрашиваемая мощность меньше 15 кВт, план электрификации составлять не нужно.
  • Если запрашиваемая мощность больше 15 кВт, необходимо составить проект электрификации участка. Такие работы можно заказать в частной организации.

Плата за подключение к сетям по договору технологического присоединения составляет до 10 тыс. руб. за 1 КВт. Окончательная стоимость зависит от региона.

После завершения работ необходимо направить уведомление в электросетевую компанию. Представитель компании проведет проверку соблюдения всех технических требований. Далее необходимо заключить договор с энергосбытовой компанией, после чего начнется подача электричества.

Запомните, что самовольное подключение к электросетям грозит штрафом от 10 до 300 тысяч рублей и даже уголовной ответственностью.