В АТОР заявили, что туристический налог не отразится на туристах

«Турист вряд ли его “увидит”, потому что этот налог во всех смыслах “неокрашенный”. Это налог на гостиничное предприятие. И, если отели расходы на него включат в ожидаемое инфляционное повышение цены, а цены вырастут, то турист его не заметит», — сказала она.