UC Rusal расширила свои претензии к Потанину в суде Лондона

UC Rusal потребовала приобщить к спору в Высоком суде Лондона с основным акционером ГМК «Норильский никель» Владимиром Потаниным и его компанией Whiteleave Holdings новые аргументы. Об этом говорится в дополненном иске компании, поступившем на этой неделе в суд, с его текстом ознакомился РБК.
В чем суть спора
Алюминиевый гигант вошел в капитал «Норникеля» в 2008 году, выкупив около 25% у бизнесмена Михаила Прохорова. Крупнейший акционер ГМК — МК ООО «Интеррос Капитал» Владимира Потанина — на тот момент владел 32,39% акций «Норникеля».
После сделки в ГМК начался корпоративный конфликт, длившийся до конца 2012 года, — в этот момент в капитал вошел Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, выкупивший 5,87% акций ГМК за $1,49 млрд. Стороны заключили акционерное рамочное соглашение (The Framework Agreement), действовавшее десять лет. По нему UC Rusal и Whiteleave передавали на эскроу-счет Crispian по 7,5% акций ГМК. В случае нарушения одной из сторон условий соглашения противоположная сторона получала право выкупить 7,5% ГМК на 20% дешевле рыночной цены, или 1,875% акций за $1.
Соглашение действовало до декабря 2022 года. Высокий суд Лондона зарегистрировал иск UC Rusal к Владимиру Потанину и Whiteleave Holdings в октябре 2022 года. События, о которых говорится в иске, произошли в 2013—2022 годах. Истец утверждает, что ответчики нарушили акционерное соглашение 2012 года, а Потанин не исполнял свои обязанности управляющего партнера, что привело к финансовым потерям компании и ее акционеров, в число которых входит UC Rusal. Алюминиевый холдинг требует отставки Потанина с должности президента ГМК, обязать его и его компанию выплатить сумму нанесенного ущерба, увеличить долю UC Rusal и возместить судебные расходы. Сумма ущерба в иске не указана — ее должен посчитать суд.
Среди новых претензий к Потанину и его структурам указаны:
инвестиции «Норникеля» в платформу цифровых активов Atomyze;
запуск программы «Цифровой инвестор», под которую на рынке были приобретены акции на 6 млрд руб.
Представитель UC Rusal сказал РБК, что компания дополнила исковое заявление к Потанину и Whiteleave о «нарушении акционерного соглашения и ненадлежащем исполнении Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в “Норникеле”». Представитель компании добавил, что «Норникель» не вовлечен в спор и не является участником судебного процесса, а иск «в полной мере соответствует наилучшим интересам ГМК и его миноритарных акционеров».
В «Норникеле» отказались от комментариев. В «Интерросе» также не стали комментировать новые претензии и заявили, что ранее озвученная позиция компании по иску не изменилась.
Какие новые аргументы привел истец — разбирался РБК.
Какими были претензии UC Rusal до октября.
Весной 2024 года на сайте британского суда появилась расширенная версия искового заявления, в которой говорилось о том, что менеджмент «Норникеля» продавал, по мнению истца, по заниженной цене активы: авиакомпанию Nordstar, Промышленную строительно-монтажную компанию и оператора логистических услуг «Логистик-центр». В «весенней» версии иска также говорится о «нарушениях» при продаже «Норникелем» в 2013 году дочернего НПФ «Наследие» принадлежащему «Газпрому» и СОГАЗу НПФ «Газфонд», при благотворительных выплатах и ошибках действующего руководства ГМК, которые, по мнению истца, стали причиной экологических происшествий, повлекших финансовые потери холдинга и акционеров.
А в апреле «Интеррос» заявлял, что считает претензии UC Rusal необоснованными: «По всем указанным сделкам менеджмент “Норникеля” представил результаты проверки комитету по аудиту при совете директоров, не выявившей никаких нарушений или ущерба для компании. Считаем, что действия UC Rusal направлены на усиление санкционных рисков для “Норникеля” с целью вынудить остальных акционеров компании предоставить UC Rusal дополнительные права, не предусмотренные корпоративным законодательством».
Споры об инвестициях в цифровые активы
Atomyze — российская платформа цифровых финансовых активов (ЦФА), на начало 2024 года на ней состоялось более 190 выпусков более чем на 20 млрд руб. В марте Минфин США внес оператора платформы в SDN-лист, что означает полный запрет для американских юридических и физических лиц на работу с компанией.
По состоянию на октябрь 2020 года в группу Atomyze входили три компании: швейцарская Tokentrust AG, американская Atomyze LLC и кипрская Tokentrust Holdings Limited. Эти компании создали технологическую платформу и одноименную торговую ассоциацию. На тот момент «Норникель» контролировал 49% капитала группы через Global Palladium Fund LP (GPF LP), 51% принадлежал консорциуму инвесторов, объединенных в Asset Backed Coins Platform LP, в число которых входил Whiteleave Владимира Потанина (об этом говорились в ответе менеджмента «Норникеля» на запрос UC Rusal). Истец считает, что Потанин по факту был контролирующим бенефициаром технологической группы, говорится в иске, при этом «Норникель» не получил контроль над 50% капитала Atomyze, что нанесло ущерб его акционерам.
К июлю 2022 года инвестиции GPF LP в диджитал-группу достигли $9,29 млн, сказано в документе. Еще $15,3 млн компания в 2019—2022 годах вложила в организацию «Центр перспективных междисциплинарных исследований “Идея” через группу лиц, связанную с платформой Atomyze, указали истцы.
Программа «Цифровой инвестор» была запущена «Норникелем» в 2023 году. Она позволяет сотрудникам холдинга, отработавшим в компании больше года, получить «майнтокены» — цифровые финансовые активы, выпущенные на платформе Atomyze, чья стоимость привязана к акциям ГМК. Для участия в программе сотрудник должен открыть счет в Росбанке, который с 2022 года контролируется структурами Потанина. Для реализации программы ООО «Цифровые активы» контрагент дочерней структуры «Норникеля» «Проектные сервисы» выкупил около 0,247% акций «Норникеля» на 6 млрд руб. В иске говорится, что 80% капитала «Цифровых активов» распределено поровну между Росбанком и ООО «Специализированный депозитарий “Партнер”, которые контролируются Потаниным. “Партнер” до 17 февраля 2023 года находился в стопроцентном владении банка и продолжает делить с ним офисы, из чего следует, что банк продолжает оказывать влияние на решения депозитария, считает истец. В настоящее время 81% депозитария принадлежит АО “Стандарт Трейд”, чей генеральный директор Александр Ефимов возглавлял “Петровакс Фарм”, когда эта компания входила в группу “Интеррос”. Истец полагает, что это указывает на “значительное влияние” или полный контроль Потанина над депозитарием. UC Rusal считает, что таким образом Владимир Потанин получил фактический контроль над долями других акционеров.
В Atomyze отказались от комментариев.
Споры о «Наследии»
В иске также остались претензии по механике продажи НПФ «Наследие» менеджментом «Норникеля». До октября 2013 года «Норникель» контролировал НПФ через «Администратор фондов». На конец 2012-го «Наследие» был пятым в России по объему пенсионных накоплений фондом, в управлении находились активы на 53,5 млрд руб. ($1,8 млрд по курсу на тот момент).
В октябре 2013-го «Норникель» продал за 2,75 млрд руб. ($85 млн) «Администратор фондов» UCP Assets Limited, который, как утверждается в иске, действовал в интересах подконтрольного «Газпрому» НПФ «Газфонд». В UC Rusal считают сумму заниженной: со ссылкой на внутренний документ приводится оценка в 7 млрд руб. ($213 млн), а также потенциальные переговоры с «чеком» 5,92−7, 32 млрд руб. ($177,7−219,7 млн).
В июне 2021 года UC Rusal получила отчет «анонимного осведомителя», согласно которому Потанин через цепочку лиц получил платеж за продажу фонда. Схему истец описывает так: на покупку «Наследия» структура Газпромбанка (ООО «Новфинтех») в августе 2013-го выделила UCP 8 млрд руб., из которых 5,15 млрд руб. было возвращено уже 3 октября. А уже 7 октября «Новфинтех» предоставил новый кредит в размере 6,55 млрд руб. компании Alladott International Ltd, аффилированной с UCP. Alladott, в свою очередь, перевела зарегистрированной на Маршалловых островах компании Moose Holdings Corp. 1 млрд руб. и $163,7 млн — в общей сложности около $195 млн, что в два раза больше цены продажи «Наследия». В иске говорится, что Moose контролируется Владимиром Потаниным.
РБК направил запрос в НПФ «Газфонд» и «Газпром».
О благотворительности
Другая часть претензий «Русала» касается благотворительных выплат ГМК с 2019 года. Истец полагает, что подлинной целью этих выплат была не благотворительность.
В числе эпизодов, например, приводятся платежи от «Норникеля» на 784 млн руб. в адрес Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (AOWS) в 2019—2020 годах. Задолго до благотворительных выплат, в 2012—2014 годах, накануне зимней Олимпиады в Сочи, AOWS на кредиты ВТБ финансировала строительство этнопарка «Моя Россия» в Розе Хутор. Организация допустила по ним дефолт. В 2019 году часть долга на 3,88 млрд руб. ($62,5 млн) была выкуплена компанией ООО «Обер Хутор» (контролируется Whiteleave) примерно за 10% от номинальной стоимости. В феврале 2020 года «Обер Хутор» договорился о приобретении всех активов AOWS при погашении долга организации на 590 млн руб. ($8,25 млн). Оставшиеся долговые требования были закреплены за ООО «Лукино Девелопмент», которое принадлежит ЗАО «Проф Эстейт» и Profestate Limited (обе имеют отношение к «Интерросу» Владимира Потанина).
Исходя из этого, говорится в иске, на момент благотворительных переводов в адрес AOWS ее активы находились под контролем «Обер Хутора». AOWS также была должником структур, которые частично или косвенно контролировал Потанин.
РБК направил запрос в ВТБ.
Обрушение на «Медвежьем ручье»
В феврале 2021 года на Норильской обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха, погибли три человека, еще пять получили ранения. Фабрикой управляет дочерняя структура «Норникеля» ООО «Медвежий ручей». Работа предприятия была остановлена до марта или апреля того же года, говорится в иске, в результате предприятие переработало на 1,2 млн т руды меньше, чем в 2020 году, что оказало влияние на выручку и прибыль ГМК. Полную проектную мощность завода удалось восстановить только к декабрю 2022 года.
О критическом состоянии объектов фабрики стало известно еще в 2015 году, по итогам проверки службы промышленной безопасности, которая обнаружила 77 дефектов, к моменту катастрофы было устранено только восемь из них, утверждают истцы. Причиной разрушения объекта стали износ и коррозия стали перегрузочного блока дробильного цеха фабрики, а также использование при ее строительстве неподходящей разновидности стали, говорится в иске. В январе—феврале 2021 года сотрудники фабрики наблюдали прогрессирующее разрушение конструкций, в этот период работу участка требовалось остановить, а их причины устранить, считают в «Русале».
Перспективы решений английского суда в России
Управляющий партнер Veta Илья Жарский говорит, что, как правило, такие споры заканчиваются мировым соглашением между сторонами. «Международный арбитраж рассматривается сторонами как площадка для обмена аргументами, но разрешаются споры за его пределами, во внесудебном порядке. Суд лишь подтверждает условия заключаемого мирового соглашения. Произойти это, впрочем, может очень нескоро. Год, два, три и более — вполне нормальные сроки для таких споров, учитывая процессуальные особенности британского арбитража», — отмечает он.
Жарский считает, что решение британского суда может быть признано и исполнено в России, при условии, если ни одна из сторон не предпримет действий против такого сценария. «При наличии риска решения британского суда по смене председателя правления “Норникеля” компания может заблокировать его обращением в российский суд. В стране действуют нормы, позволяющие организациям под санкциями обратиться в российский суд с требованиями о запрете разбирательства в зарубежном суде и предоставлении российскому суду полномочий на рассмотрение спора, даже при наличии арбитражной оговорки», — отмечает он.
Кузьмин считает, что при отказе акционеров «Норникеля» добровольно исполнять решение лондонского суда принудить их к исполнению на территории России по месту регистрации компании маловероятно. Российский арбитражный суд может отказать в признании такого решения, так как рассмотрение спора относится исключительно к компетенции российского суда. Потанину доступен механизм обхода подсудности при заявлении им требования о принятии антиискового запрета в связи с тем, что в 2022 году он включен в санкционный список Великобритании (в августе 2024-го в санкционный список США попали и ряд структур «Норильского никеля»). «Тем не менее, если судебный акт будет принят, при его неисполнении в отношении ответчиков может быть применен штраф за неуважение к суду или заключение под стражу на срок до двух лет», — добавил юрист.
Руководитель международной практики K&P Group Ирина Чеботарева считает, что истец мог реализовать свое право на применение обеспечительных мер в юрисдикции, в которой это сделать проще и дешевле. «Выбранная стратегия больше похожа на предложение компромисса путем угроз, исполнимость которых на территории России под большим вопросом. Более того, любой спор, который сегодня выносится за пределы российской юрисдикции, повышает риск введения санкционных ограничений, так как стороны вынуждены раскрывать чувствительную информацию», — считает она.
Юрист добавила, что решение лондонского суда может быть поражено правом на рассмотрение того же спора российским судом в силу санкционного режима, повлекшего нарушение прав стороны на справедливое судебное разбирательство. «Представляется, что такой спор больше зависит от готовности сторон на компромисс, чем от судейского усмотрения», — полагает Чеботарева.