UC Rusal расширила свои претензии к Потанину в суде Лондона

Программа «Цифровой инвестор» была запущена «Норникелем» в 2023 году. Она позволяет сотрудникам холдинга, отработавшим в компании больше года, получить «майнтокены» — цифровые финансовые активы, выпущенные на платформе Atomyze, чья стоимость привязана к акциям ГМК. Для участия в программе сотрудник должен открыть счет в Росбанке, который с 2022 года контролируется структурами Потанина. Для реализации программы ООО «Цифровые активы» контрагент дочерней структуры «Норникеля» «Проектные сервисы» выкупил около 0,247% акций «Норникеля» на 6 млрд руб. В иске говорится, что 80% капитала «Цифровых активов» распределено поровну между Росбанком и ООО «Специализированный депозитарий “Партнер”, которые контролируются Потаниным. “Партнер” до 17 февраля 2023 года находился в стопроцентном владении банка и продолжает делить с ним офисы, из чего следует, что банк продолжает оказывать влияние на решения депозитария, считает истец. В настоящее время 81% депозитария принадлежит АО “Стандарт Трейд”, чей генеральный директор Александр Ефимов возглавлял “Петровакс Фарм”, когда эта компания входила в группу “Интеррос”. Истец полагает, что это указывает на “значительное влияние” или полный контроль Потанина над депозитарием. UC Rusal считает, что таким образом Владимир Потанин получил фактический контроль над долями других акционеров.